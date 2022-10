ATP 250 Firenze e Gijon: I risultati con il dettaglio del Day 1. A Firenze eliminati Flavio Cobolli che manca due match point, Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli

Niente da fare per Francesco Maestrelli, wild card, subito eliminato dal torneo ATP 250 di Firenze.

L’azzurro si è arreso all’americano J.J. Wolf classe 1998 e n.75 ATP con il risultato di 46 62 61.

Da segnalare che Francesco dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, nel secondo parziale l’americano ha cambiato marcia strappando per due volte il servizio all’azzurro e vincendo la frazione per 6 a 2.

Stessa storia nel terzo e decisivo set con Maestrelli che cedeva la battuta nel quarto e sesto gioco e dopo aver mancato una palla per recuperare un break sull’1 a 5 usciva di scena dal torneo per 6 a 1.

Fuori anche Giulio Zeppieri mai in partita contro il turno Celikbilek che si è imposto per 63 62.

Il terzo italiano di giornata in gara, Flavio Cobolli (n° 164), invece ha mancato due match point, avanti 6-4 5-4, prima di venir ripreso dal più esperto francese Corentin Moutet (n° 69). Il fiorentino Cobolli è riuscito a rimanere vivo nel match per oltre due ore e mezza recuperando un break di svantaggio nel cuore del terzo set e arrendendosi dopo aver annullato due match point.

1. [5] Aslan Karatsev vs Tallon Griekspoor

2. Daniel Elahi Galan vs Roberto Carballes Baena



3. J.J. Wolf vs [WC] Francesco Maestrelli



4. [WC] Giulio Zeppieri vs [Q] Altug Celikbilek (non prima ore: 19:30)



5. [Q] Flavio Cobolli vs Corentin Moutet



Campo 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



2. Andrey Golubev / Ben McLachlan vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



1. Benjamin Bonzivs Thiago Monteiro

2. [7] Sebastian Baez vs Constant Lestienne



3. [PR] Dominic Thiem vs Joao Sousa (non prima ore: 17:30)



4. [WC] Martín Landaluce vs [5] Tommy Paul



Pista 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Marcos Giron / Hunter Reese vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



2. [WC] Sergio Martos Gornes / Jaume Munar vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini



3. Pedro Cachin / Francisco Cerundolo vs [4] Francisco Cabral / Jamie Murray



4. Arthur Rinderknech vs [LL] Carlos Taberner