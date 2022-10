Challenger Ismaning: Il Main Draw e i tabellone di Qualificazione

Challenger Ismaning – Tabellone Principale – hard

(1) Halys, Quentin vs Geerts, Michael

Ramanathan, Ramkumar vs Qualifier

Gray, Alastair vs Horansky, Filip

Qualifier vs (7) Fatic, Nerman

(4) Novak, Dennis vs Yevseyev, Denis

Qualifier vs Hassan, Benjamin

Qualifier vs Decamps, Gabriel

Qualifier vs (8) Escoffier, Antoine

(5) Masur, Daniel vs (Alt) Karlovskiy, Evgeny

Moraing, Mats vs (Alt) Sachko, Vitaliy

(WC) Topo, Marko vs Forejtek, Jonas

(WC) Florig, Philip vs (3) Pospisil, Vasek

(6) Bellier, Antoine vs Qualifier

Klein, Lukas vs Virtanen, Otto

Kolar, Zdenek vs Haase, Robin

(WC) Rehberg, Max Hans vs (2) Machac, Tomas

(1/Alt) Basic, Mirzavs (WC) Gentzsch, TomBachinger, Matthiasvs (9/Alt) Santillan, Akira

(2) Harris, Billy vs (WC) Gavrielides, Liam

(WC) Engel, Justin vs (12) Krumich, Martin

(3) Zuk, Kacper vs (WC) Fix, David

Bobrov, Bogdan vs (7) Parker, Stuart

(4) Yunchaokete, Bu vs (Alt) Lacko, Lukas

Sultanov, Khumoyun vs (8) Vrbensky, Michael

(5) Ejupovic, Elmar vs (Alt) Donskoy, Evgeny

Kym, Jerome vs (11) Rosenkranz, Mats

(6) Blanch, Ulises vs Setkic, Aldin

Lenz, Julian vs (10) Paulson, Andrew

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Ulises Blanch vs Aldin Setkic

2. [5] Elmar Ejupovic vs [Alt] Evgeny Donskoy

3. Jerome Kym vs [11] Mats Rosenkranz (non prima ore: 12:30)

4. [1/Alt] Mirza Basic vs [WC] Tom Gentzsch

5. Bogdan Bobrov vs [7] Stuart Parker (non prima ore: 15:30)

6. Khumoyun Sultanov vs [8] Michael Vrbensky