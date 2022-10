Circuito ATP-WTA-Challenger: I risultati completi dei giocatori italiani del 06 Ottobre 2022. Bolelli-Fognini sconfitti ai quarti ad Astana

Quarti fatali per Simone Bolelli e Fabio Fognini nel tabellone del doppio del torneo ATP 500 di Astana.

I due azzurri sono stati battuti in rimonta per 46 62 11-9, in poco meno di un’ora e mezza di partita, dai polacchi Hubert Hurkacz e Jan Zielinski.

Bolelli e Fognini guadagnano una posizione nella Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio che determinerà le otto migliori che si qualificheranno per le Nitto ATP Finals di Torino (13-20 novembre). Simone e Fabio superano in fatti i colombiani Cabal e Farah che questa settimana non hanno giocato. Nella Race pubblicata lunedì scorso i due azzurri erano decimi, a 335 punti da Puetz/Venus che al momento occupano l’ultimo posto disponibile per Torino.

ATP Astana Hubert Hurkacz / Jan Zielinski Hubert Hurkacz / Jan Zielinski 4 6 11 Simone Bolelli / Fabio Fognini Simone Bolelli / Fabio Fognini 6 2 9 Vincitore: Hurkacz / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 S. Bolelli / Fognini 1-0 H. Hurkacz / Zielinski 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 5-2 → 6-2 H. Hurkacz / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 H. Hurkacz / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Hurkacz / Zielinski 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-0 → 2-1 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Hurkacz / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Hurkacz / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-4 → 3-5 H. Hurkacz / Zielinski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz / Zielinski 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 H. Hurkacz / Zielinski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

QF Hurkacz/Zielinski– Bolelli/Fognini(0-0)

Challenger Parma – terra

2T Valkusz – Moroni (0-0) 3 incontro dalle ore 14:00



ATP Parma Mate Valkusz Mate Valkusz 6 4 7 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 3 6 5 Vincitore: Valkusz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 M. Valkusz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Valkusz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 M. Valkusz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 M. Valkusz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Valkusz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Valkusz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Valkusz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Valkusz 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Valkusz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Valkusz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Valkusz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Challenger Alicante – hard

2T de Jong – Arnaldi (0-0) ore 11:00



ATP Alicante Jesper de Jong Jesper de Jong 3 2 Matteo Arnaldi [3] Matteo Arnaldi [3] 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-3 → 0-4 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2T Verdasco – Caruso (0-0) ore 12:30



ATP Alicante Fernando Verdasco [1] Fernando Verdasco [1] 4 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 7 Vincitore: Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 F. Verdasco 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Verdasco 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2T Nava – Gaio (0-0) ore 14:30



ATP Alicante Emilio Nava [6] Emilio Nava [6] 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 3 2 Vincitore: Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Nava 15-0 15-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

QF Ferreira Silva/Giustino – Margaroli/Menendez-Maceiras (0-0) ore 12:00



ATP Alicante Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino Frederico Ferreira Silva / Lorenzo Giustino 6 6 Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras [4] Luca Margaroli / Adrian Menendez-Maceiras [4] 1 4 Vincitore: Ferreira Silva / Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 15-15 ace 40-15 40-30 ace 40-40 ace ace 5-2 → 5-3 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace ace 2-2 → 3-2 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 0-1 → 1-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 ace 5-1 → 6-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-1 → 5-1 F. Ferreira Silva / Giustino 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-0 → 3-1 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 L. Margaroli / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Ferreira Silva / Giustino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

ATP Campinas Luciano Darderi Luciano Darderi 0 6 6 1 Matheus Pucinelli De Almeida • Matheus Pucinelli De Almeida 0 3 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Pucinelli De Almeida 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Pucinelli De Almeida 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Pucinelli De Almeida 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Pucinelli De Almeida 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 ace 1-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Pucinelli De Almeida 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Pucinelli De Almeida 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Pucinelli De Almeida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Pucinelli De Almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 2-0 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Pucinelli De Almeida 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2T Darderi– Pucinelli De Almeida(0-0)