Jannik Sinner non giocherà il torneo ATP 500 di Astana (con il video della partita e dell’infortunio subito)

Jannik Sinner non parteciperà al torneo ATP 500 di Astana in programma la prossima settimana.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti medici alla caviglia destra ed è possibile che possa rientrare nel torneo ATP 250 di Firenze in programma tra 9 giorni.