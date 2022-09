Wawrinka torna indietro nel tempo e ottiene una bella vittoria contro Medvedev a Metz (Video e con il programma di domani)

Stan The Man!b Stan Wawrinka si è esibito in una prova impressionante e ha dimostrato di avere ancora molto tennis all’età di 37 anni. L’ex numero tre del mondo, ora numero 284 della classifica ATP, ha sconfitto Daniil Medvedev (4°) per conquistare un posto nei quarti di finale dell’ATP 250 di Metz.

Per il russo serataccia che ha avuto l’apice all’inizio del terzo set, quando si è rivolto agli spettatori che lo fischiavano per aver scagliato via platealmente a terra la racchetta facendo il pollice verso e mimando i comportamenti delle scimmie.

Medvedev proceeds to make fun of the French crowd – by calling them monkeys (?) – after they boo him for throwing his racket… If there’s one thing you don’t do towards a French crowd, it’s provoke them… pic.twitter.com/ZbrfchbbKF — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 22, 2022

Wawrinka si è imposto per 6-4, 6-7(7), 6-3 dopo 2h24, in una partita dove si è visto un po’ di tutto. Lo svizzero ha persino sfiorato l’impresa di chiudere la partita in soli due set: ha avuto un match point nel tie-break del secondo set, prima che Medvedev si svegliasse e dettasse legge vincendo la seconda frazione. Wawrinka è andato avanti a tutta forza nel terzo set con un vantaggio di 3-0, ma il russo ha impattato sul 3 pari.

Ma Wawrinka aveva ancora una magia in serbo e ha deliziato i tifosi di Metz – anche perché Medvedev, attuale numero quattro del mondo, si è scontrato con il pubblico – vincendo gli ultimi tre giochi per chiudere la sua migliore vittoria dal gennaio 2020, quando aveva battuto sempre Daniil Medvedev, allora numero quattro, agli Australian Open. Ora ha in programma un duello con Mikael Ymer nei “quarti”: è la prima volta dal febbraio dello scorso anno che raggiunge questa fase in un torneo ATP.

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Lorenzo Sonego vs Sebastian Korda

2. Arthur Rinderknech vs [2] Hubert Hurkacz

3. [Q] Stan Wawrinka vs Mikael Ymer (non prima ore: 18:00)

4. [4] Holger Rune vs [7] Alexander Bublik

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Gregoire Barrere / Quentin Halys vs Hugo Nys / Jan Zielinski