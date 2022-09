Djokovic giocherà in doppio all’ATP 250 di Tel Aviv con il 45enne israeliano Jonathan Elrich (con la situazione aggiornata)

Novak Djokovic è la star dell’ATP 250 di Tel Aviv, un nuovo torneo in cui il serbo sarà una delle attrazioni principali. L’emozione del pubblico di casa sarà ancora più speciale, dato che l’ex numero uno del mondo si esibirà anche nel doppio e con un giocatore di casa.

Djokovic giocherà al fianco di Jonathan Elrich, capitano e tuttora giocatore di Coppa Davis per la nazionale israeliana, che oggi ha 45 anni dopo essere stato numero cinque del mondo in doppio. Questo potrebbe essere l’ultimo torneo della carriera di Elrich, con un particolare: Nole ha un solo titolo di doppio in carriera ed è stato con Elrich al Queen’s Club nel 2010.

Da segnalare che l’ATP 250 di Tel Aviv si giocherà a partire dal 26 settembre, cioè dopo che Djokovic avrà partecipato alla Laver Cup in occasione dell’addio di Roger Federer.

(Clicca per vedere l'entry list) ATP 250 Tel Aviv (MD) Inizio torneo: 26/09/2022 | Ultimo agg.: 18/09/2022 15:52 Main Draw (cut off: 67 - Data entry list: 28/08/22 - Special Exempts: 0/0) 6. N. Djokovic

N. Djokovic 16. D. Schwartzman

D. Schwartzman 17. M. Cilic

M. Cilic 22. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 31. K. Khachanov

K. Khachanov 32. M. Cressy

M. Cressy 34. T. Paul

T. Paul 38. A. Karatsev

A. Karatsev 40. A. Molcan

A. Molcan 42. A. Ramos-Vinolas

A. Ramos-Vinolas 45. A. Mannarino

A. Mannarino 46. T. Griekspoor

T. Griekspoor 49. E. Ruusuvuori

E. Ruusuvuori 50. B. Bonzi

B. Bonzi 52. S. Korda

S. Korda 58. A. Rinderknech

A. Rinderknech 59. J. Sousa

J. Sousa 64. L. Djere

L. Djere 67. T. Monteiro

T. Monteiro 0. (WC) D. Thiem

(WC) D. Thiem Alternates 1. C. Lestienne (75)

C. Lestienne (75) 2. J. Duckworth (83)

J. Duckworth (83) 3. A. Popyrin (84)

A. Popyrin (84) 4. T. Martin Etc (86)

T. Martin Etc (86) 5. J. Wolf (87)

J. Wolf (87) 6. D. Lajovic (88)

D. Lajovic (88) 7. K. Majchrzak (90)

K. Majchrzak (90) 8. R. Gasquet (91)

R. Gasquet (91) 9. P. Andujar (92)

P. Andujar (92) 10. D. Elahi Gala (94)

D. Elahi Gala (94) 11. M. Ymer (99)

M. Ymer (99) 12. R. Safiullin (101)

R. Safiullin (101) 13. N. Borges (104)

N. Borges (104) 14. R. Albot (106)

R. Albot (106) 15. P. Gojowczyk (108)

P. Gojowczyk (108) 16. E. Gomez (115)

E. Gomez (115) 17. T. van Rijtho (117)

T. van Rijtho (117) 18. H. Grenier (119)

H. Grenier (119) 19. R. Berankis (120)

R. Berankis (120) 20. F. Verdasco (122)

F. Verdasco (122)