Carlos Alcaraz vince un’altra epica maratona e raggiunge la finale degli US Open. Domenica sfida per il primo titolo Slam in carriera e per la prima posizione mondiale (Video)

Carlos Alcaraz, nato nel maggio 2003, è entrato nella storia venerdì diventando il più giovane giocatore dopo Pete Sampras nel 1990 a qualificarsi per la finale degli US Open. Il 19enne spagnolo si è assicurato l’accesso a uno scontro per il titolo del Grande Slam per la prima volta nella sua carriera, diventando anche il più giovane a riuscirci da quando Rafael Nadal vinse il Roland Garros nel 2005.

Nella semifinale degli US Open 2022, Carlos Alcaraz, numero quattro del mondo (ma garantito tra i primi due alla fine di questo torneo) ha impedito ad un americano di tornare alla finale maschile di un Grande Slam sconfiggendo Frances Tiafoe, numero 26 ATP, in un’altra drammatica maratona di cinque set, 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3, in una battaglia di 4:19 che è stata comunque più breve e leggermente meno impegnativa dei suoi precedenti due incontri di cinque set con Marin Cilic e Jannik Sinner.

Alcaraz si qualifica per una storica finale contro il norvegese Casper Ruud in un incontro che varrà non solo il primo titolo del Grande Slam per il vincitore, ma anche la leadership della classifica ATP. Se lo spagnolo vincerà, diventerà il più giovane di sempre, con i suoi 19 anni e 4 mesi, superando nettamente il record dell’australiano Lleyton Hewitt di 20 anni e 9 mesi.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz vs F. Tiafoe



6 ACES 153 DOUBLE FAULTS 6105/150 (70%) FIRST SERVE % IN 76/163 (47%)78/105 (74%) WIN % ON 1ST SERVE 54/76 (71%)27/45 (60%) WIN % ON 2ND SERVE 43/87 (49%)32/42 (76%) NET POINTS WON 29/55 (53%)9/20 (45%) BREAK POINTS WON 3/7 (43%)66/163 (40%) RECEIVING POINTS WON 45/150 (30%)59 WINNERS 5137 UNFORCED ERRORS 52171 TOTAL POINTS WON 14214353.7 ft DISTANCE COVERED 13728.2 ft45.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 43.9 ft