Carlos Alcaraz si assicura la qualificazione alle ATP Finals (con la classifica Race aggiornata)

Carlos Alcaraz, che questa notte giocherà i quarti di finale degli US Open contro il nostro Jannik Sinner, si è garantito dopo la vittoria negli ‘ottavi di finale’ la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino per la prima volta nella sua carriera.

Il murciano, numero due della Race, si aggiunge a Rafael Nadal (primo) e a Novak Djokovic (che, avendo vinto un Grande Slam, deve solo chiudere l’anno nella top 20 della classifica) nel lotto dei qualificati e, se non gli accadrà nulla fino a novembre, sarà il più giovane tennista a competere nella competizione d’élite del tennis mondiale dall’ucraino Andrei Medvedev nel 1993.

Rafael Nadal era più giovane quando si è qualificato per le Finals del 2005 a Houston, ma ebbe un infortunio al piede e non giocò il torneo.

Race ATP 2022 – LIVE

1 ✓ Rafael Nadal ESP 5810

2 ✓ Carlos Alcaraz ESP 4820

———————————————————

Punti ATP Finals 4785

———————————————————

3 Stefanos Tsitsipas GRE 4630

4 Casper Ruud NOR 4405

5 Daniil Medvedev RUS 3375

6 Andrey Rublev RUS 3055

7 Félix Auger-Aliassime CAN 2860

8 Alexander Zverev GER 2700

9 Hubert Hurkacz POL 2545

10 Taylor Fritz USA 2385

11 Cameron Norrie GBR 2320

12 Pablo Carreño Busta ESP 2270

13 Matteo Berrettini 2225

14 Jannik Sinner 2220

15 Novak Djoković SRB 1970

16 Marin Čilić CRO 1900

17 Karen Khachanov RUS 1855

18 Nick Kyrgios AUS 1780

19 Diego Schwartzman ARG 1690

20 Roberto Bautista Agut ESP 1660