Us Open: Khachanov elimina Kyrgios dopo una battaglia pazzesca e per la prima volta è in semifinale di uno Slam (Video)

Karen Khachanov, numero 31 del mondo ma ex top 10 e attuale vicecampione olimpico, ha vissuto uno dei momenti più speciali e importanti della sua carriera questa notte nella sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium, qualificandosi per le semifinali degli US Open, il primo Grande Slam della sua carriera, all’età di 26 anni.

A lungo considerato una promessa per vincere grandi tornei – ha vinto il Masters 1000 di Parigi Bercy nel 2018 e non ha mai più raggiunto però quel livello – Khachanov ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios, 25° ATP e tennista quotato per la vittoria del titolo a New York. Khachanov ha superato l’australiano Nick Kyrgios, 25° ATP e tennista più vincente da giugno (con in mezzo una finale di Wimbledon e il titolo di Washington), per 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) 6-4, in 3h40, in un match pazzesco, con molti alti e bassi, in cui a un’esibizione di alta qualità del russo si è unita una strana prestazione di Kyrgios, che è sembrato in molti momenti limitato fisicamente.

In semifinale affronterà per la seconda volta in carriera Casper Ruud. Ha perso il precedente duello al primo turno a Roma nel 2020.

N. Kyrgios vs K. Khachanov



Slam Us Open N. Kyrgios [23] N. Kyrgios [23] 5 6 5 7 4 K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 7 4 7 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 1-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 0-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* ace 6*-3 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 ace ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

31 ACES 305 DOUBLE FAULTS3115/160 (72%) FIRST SERVE % IN 99/166 (60%)91/115 (79%) WIN % ON 1ST SERVE 76/99 (77%)21/45 (47%) WIN % ON 2ND SERVE 43/67 (64%)25/38 (66%) NET POINTS WON 19/30 (63%)2/9 (22%) BREAK POINTS WON 4/8 (50%)47/166 (28%) RECEIVING POINTS WON 48/160 (30%)75 WINNERS 6358 UNFORCED ERRORS 31159 TOTAL POINTS WON 16714804.5 ft DISTANCE COVERED 14403.6 ft45.4 ft DISTANCE COVERED/PT. 44.2 ft