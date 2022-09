Us Open: Grande Sorpresa. Tiafoe firma l’impresa e elimina Nadal negli ottavi di finale

Frances Tiafoe a volte indossa un braccialetto con la scritta “Perché non io? Ecco una bella domanda che l’americano deve essersi posto prima di entrare in un elettrizzato Arthur Ashe per il suo incontro con Rafael Nadal. Perché non lui? L’ha fatto. Il numero 26 del ranking ATP ha ottenuto una vittoria clamorosa, annientando lo spagnolo e si è portato ai quarti di finale degli US Open.

Nessuno ha mai dubitato del potenziale di Tiafoe, ma l’americano ha dimostrato una costanza impressionante e una forza mentale di titanio per sconfiggere il numero tre del mondo per 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 in poco più di 3 ore e mezza. Con il pubblico in visibilio, Tiafoe ha inanellato una serie di vincenti su vincenti e ha tenuto a bada Nadal, che non è riuscito ad attivare la modalità Grande Slam per uscire imbattuto dagli ottavi di finale.

Forte di 48 vincenti (contro i 28 errori non forzati) contro i 33-26 di Nadal, Tiafoe ha approfittato di nove doppi falli dello spagnolo per condannare Rafa alla prima sconfitta dell’anno nei tornei del Grande Slam. Perché non lui? L’ha fatto.

La reazione di Tiafoe alla fine dell’incontro ha detto tutto, in un misto di lacrime e incredulità mentre vinceva l’ultimo punto, concludendo la partita con un break. È solo la seconda volta in carriera che raggiunge i quarti di finale in un torneo del Grande Slam e ora cercherà di bruciare almeno un turno in più rispetto agli Australian Open 2019. Andrey Rublev è il prossimo!

F. Tiafoe vs R. Nadal



Slam Us Open F. Tiafoe [22] F. Tiafoe [22] 6 4 6 6 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 4 6 4 3 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

18 ACES 94 DOUBLE FAULTS 958/116 (50%) FIRST SERVE % IN 60/114 (53%)44/58 (76%) WIN % ON 1ST SERVE 43/60 (72%)35/58 (60%) WIN % ON 2ND SERVE 30/54 (56%)17/24 (71%) NET POINTS WON 10/14 (71%)5/8 (63%) BREAK POINTS WON 2/6 (33%)41/114 (36%) RECEIVING POINTS WON 37/116 (32%)49 WINNERS 3328 UNFORCED ERRORS 26120TOTAL POINTS WON 11010519.6 ft DISTANCE COVERED10647.8 ft45.7 ft DISTANCE COVERED/PT. 46.3 ft