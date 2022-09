Challenger Tullin: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Diversi azzurri al via. Spicca il derby Cobolli vs Mager

Challenger Tullin – Tabellone Principale – terra

(1) Coria, Federico vs Shevchenko, Alexander

(SE) Janvier, Maxime vs Qualifier

(WC) Schwärzler, Joel Josef vs Zeppieri, Giulio

Qualifier vs (8) Cecchinato, Marco

(3) Gombos, Norbert vs Tirante, Thiago Agustin

Cobolli, Flavio vs Mager, Gianluca

(SE) Stebe, Cedrik-Marcel vs (PR) Ofner, Sebastian

(WC) Miedler, Lucas vs (7) Misolic, Filip

(5) Novak, Dennis vs Qualifier

Meligeni Alves, Felipe vs Kolar, Zdenek

(PR) Sousa, Pedro vs Passaro, Francesco

(WC) Neumayer, Lukas vs (4) Ymer, Elias

(6) Rodionov, Jurij vs Qualifier

Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Melzer, Gerald

Kovalik, Jozef vs (2) Tseng, Chun-Hsin

(1/Alt) Forejtek, Jonasvs (WC) Oberleitner, Neilvs (8) Hassan, Benjamin

(2) Krutykh, Oleksii vs Lenz, Julian

(Alt) Prechtel, Sebastian vs (10) Squire, Henri

(3) Horansky, Filip vs (Alt) Erler, Alexander

Krumich, Martin vs (11) Gakhov, Ivan

(4) Torres, Juan Bautista vs (WC) Andrejic, Marko

(WC) Krainer, Lukas vs (9) Klein, Lukas

(5) Sels, Jelle vs Kirkin, Ergi

Oradini, Giovanni vs (12) Ajdukovic, Duje

(6) Villanueva, Gonzalo vs (WC) Kopp, Sandro

Ejupovic, Elmar vs (7) Van Assche, Luca

1. [1/Alt] Jonas Forejtekvs [WC] Neil Oberleitner2. [6] Gonzalo Villanuevavs [WC] Sandro Kopp3. [4] Juan Bautista Torresvs [WC] Marko Andrejic4. [WC] Lukas Krainervs [9] Lukas Klein(non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Tommaso Compagnucci vs [8] Benjamin Hassan

2. Elmar Ejupovic vs [7] Luca Van Assche

3. [Alt] Sebastian Prechtel vs [10] Henri Squire

4. [3] Filip Horansky vs [Alt] Alexander Erler (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Jelle Sels vs Ergi Kirkin

2. Giovanni Oradini vs [12] Duje Ajdukovic

3. Martin Krumich vs [11] Ivan Gakhov

4. [2] Oleksii Krutykh vs Julian Lenz (non prima ore: 15:00)