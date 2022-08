Us Open: Camila Giorgi ad un passo dalla vittoria. Ma il successo se lo prende Madison Keys

Niente da fare per Camila Giorgi sconfitta al secondo turno degli Us Open.

La tennista di Macerata è stata superata da Madison Keys testa di serie n.20 con il risultato di 64 57 6 76 (6) dopo 2 ore e 22 minuti di partita.

Peccato per l’azzurra che nel terzo parziale ha mancato un vantaggio di 5 a 2 e nel dodicesimo gioco in quattro occasioni è arrivata a due punti dal match.

Camila dopo aver perso il primo set per 6 a 4, era sotto per 1 a 4 con doppio break, recuperava un servizio nel sesto gioco ma la Keys non rischiava negli ultimi due turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurra avanti per 4 a 1 subiva il controbreak nel settimo gioco con doppio fallo sul break point.

Sul 5 a 4, 15-40, Camila mancava due palle set sul servizio dell’avversaria, ma due game più avanti l’azzurra piazzava il break e al quinto set point utile portava a casa la frazione per 7 a 5.

Nel terzo e decisivo set la Giorgi avanti per 5 a 2, ad un passo dalla vittoria, subiva un parziale di 12 punti a 4 con la Keys che impattava sul 5 pari.

Sul 5 pari Camila annullava una pericolosa palla break e nel gioco successivo per ben quattro volte si è trovata a due punti dalla vittoria ma non si procurava palle match.

Nel supertiebreak l’americana prendeva subito il comando portandosi sul 6 a 2 prima di chiudere la partita per 10 punti a 6.

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

2° Inc. M. Keys vs C. Giorgi



Slam Us Open M. Keys [20] M. Keys [20] 6 5 7 C. Giorgi C. Giorgi 4 7 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 7*-3 7-4* 7-5* 8*-5 9*-5 9-6* 6-6 → 7-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Keys ace 4-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 M. Keys 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Keys 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Keys 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

8 ACES 03 DOUBLE FAULTS 1079/111 (71%) FIRST SERVE % IN 64/108 (59%)51/79 (65%) WIN % ON 1ST SERVE 44/64 (69%)20/32 (63%) WIN % ON 2ND SERVE 20/44 (45%)7/11 (64%) NET POINTS WON 10/13 (77%)4/6 (67%) BREAK POINTS WON 4/16 (25%)44/108 (41%) RECEIVING POINTS WON 40/111 (36%)30 WINNERS 1838 UNFORCED ERRORS 47115 TOTAL POINTS WON 1049545.4 ft DISTANCE COVERED 9251.8 ft43.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 42.2 ft