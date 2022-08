Us Open: Nella notte Lorenzo Musetti e Fabio Fognini firmano due bellissime imprese con partite seriamente compromesse (Video)

Lorenzo Musetti, numero 30 del mondo e testa di serie numero 26, festeggia così la prima vittoria al quinto set della stagione.

L’azzurro ha sconfitto all’esordio il belga David Goffin, numero 62 ATP, per 36 75 64 36 76(9) dopo 4 ore e 36 minuti di partita.

Ha vinto una partita che sembrava irrimediabilmente persa, quando Goffin è salito avanti di due break nel quinto ed è arrivato a due punti dal successo.

Al prossimo turno l’azzurro affronterà Gijs Brouwer, olandese nato negli Stati Uniti, numero 181 del mondo. Al debutto in uno Slam, Brouwer ha sorpreso 63 64 64 il francese Adrian Mannarino, arrivato a New York sulla scia del secondo titolo ATP vinto a Winston-Salem.

Musetti nel quinto e decisivo set sotto per 2 a 5 con doppio break riusciva a radrizzare la situazione riuscendo ad impattare sul 5 pari senza far procurare al belga palle match.

Sul 5 pari Lorenzo perdeva ancora una volta il servizio ma il belga impegnato per la terza volta a servire per il match cedeva a 30 il turno di servizio commettendo doppio fallo sulla palla break.

Si andava al supertiebreak qui Musetti sotto per 4 a 7 recuperava lo svantaggio e chiudeva la partita alla seconda palla match per 11 punti a 9.

Fabio Fognini non molla mai ed accede al secondo turno degli Us Open.

L’azzurro rimonta lo svantaggio di due set al russo Aslan Karatsev (n.38 Atp), chiudendo 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4 in 3 ore e 34 minuti quella che è la sua nona rimonta di questo genere in carriera.

Al secondo turno sfiderà Rafael Nadal.

Da segnalare che Fognini nel quinto e decisivo set piazzava il break decisivo proprio sul 5 a 4 quando Karatsev dopo aver annullato due palle match dal 15-40 commetteva doppio fallo sulla terza palla match e Fabio completava la rimonta piazzando il break e vincendo la partita per 6 a 4.

