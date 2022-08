Challenger di Como: Marco Cecchinato eliminato all’esordio. Avanzano spedite le giovani speranze azzurre (con il programma di domani)

Avanza a vele spiegate la “giovane Italia”, si arenano i veterani azzurri. Lo scontro generazionale in corso al Challenger di Como tra i giocatori più esperti e quelli che si stanno inserendo stabilmente nel circuito, si conclude a favore della linea verde. E’ questo almeno il bilancio del primo turno del “Città di Como” che ha fatto registrare le vittorie convincenti di Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri e anche del giovane di casa Federico Arnaboldi, al secondo turno di un Challenger dopo aver sconfitto oggi in apertura di giornata il qualificato bulgaro Adrian Andreev.

Partita strana in cui il canturino, seguito a bordo campo da Diego Nargiso, è volato subito 5-1 per poi subire il ritorno dell’avversario per chiudere infine 7-6 al tiebreak. Secondo set nettamente appannaggio del bulgaro, mentre nell’ultima frazione lo sprint vincente è stato ancora di Arnaboldi che accede dunque agli ottavi.

In scioltezza Arnaldi (6-2 e ritiro contro l’ucraino Sachko), mentre due set sono bastati a Giulio Zeppieri sul Centrale per imporsi sul qualificato rumeno Cezar Cretu. Ha faticato invece Francesco Passaro per battere per 7-6 4-6 6-3 il mai domo Nicolas Moreno de Alboran. Il record di giornata è però di un altro italiano, Giovanni Oradini (uscito dalle quali) che ha eliminato l’argentino Juan Bautista Torres dopo 3 ore e 15 minuti di gioco nonostante un primo set finito addirittura sul 6-1 per l’azzurro.

Male invece gli italiani più esperti: la testa di serie numero 1 Marco Cecchinato è caduta subito, contro il bosniaco Nerman Fatic (6-7 7-6 6-1 dopo 2 ore e 46 minuti di gioco) mentre Alessandro Giannessi si è ritirato sull’1-0 per De Schepper nel terzo set. Partita infinita invece tra Riccardo Bonadio e l’argentino Gonzalo Villanueva finita dopo tre ore con due tiebreak (6-4 6-7 7-6). L’azzurro, sotto di un break nel set decisivo, ha strappato il servizio all’avversario mentre serviva per il match.

Tornando ai giovani, anche Gianmarco Ferrari (altro allievo di Diego Nargiso) non è andato troppo lontano dal passaggio al secondo turno, lasciando strada allo slovacco Klein solo dopo tre set combattuti.

In serata sono infine scesi in campo altri due azzurri, il giocatore di casa Andrea Arnaboldi (cugino di Federico) e la testa di serie numero 7 Stefano Travaglia.

RISULTATI

Tabellone principale (primo turno): Federico Arnaboldi (Ita, WC) b. Adrian Andreev (Bul, Q) 7-6 1-6 6-3; Kenny De Schepper (Fra, LL) b. Alessandro Giannessi (Ita) 4-6 6-3 1-0 rit; Giovanni Oradini (Ita, Q) b. Juan Bautista Torres (Arg) 6-1 5-7 6-3; Giulio Zeppieri (Ita, 2) b. Cezar Cretu (Rou, Q) 7-6 6-2; Francesco Passaro (Ita, 3) b. Nicolas Moreno de Alboran (Usa, Q) 7-6 4-6 6-3; Matteo Arnaldi (Ita, 5) b. Vitaliy Sachko (Ukr) 6-2 rit; Lukas Klein (Svk) b. Gianmarco Ferrari (Ita, WC) 4-6 6-1 6-4; Nerman Fatic (Bhi) b. Marco Cecchinato (Ita, 1) 6-7 7-6 6-1; Damir Dzumhur (Bih) b. Oleksii Krutykh (Ukr) 7-5 6-3; Riccardo Bonadio (Ita, 6) b. Gonzalo Villanueva (Arg) 6-4 6-7 7-6. In serata: Andrea Arnaboldi (Ita, 8) vs Marius Copil (Rou, Q); Stefano Travaglia (Ita, 7) vs Miljan Zekic (Srb); Nicola Milojevic (Srb, 4) vs Lucas Gerch (Ger).

ALBO D’ORO CHALLENGER “Città di Como”

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper; 2017 Pedro Sousa; 2018 Salvatore Caruso; 2019 Facundo Mena; 2021 Juan Manuel Cerundolo.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Constantin Frantzen / Kai Wehnelt vs [WC] Gianmarco Ferrari / Gabriele Piraino

2. Lukas Klein vs [2] Giulio Zeppieri

3. [6] Riccardo Bonadio vs [WC] Federico Arnaboldi

4. [Q] Giovanni Oradini vs [5] Matteo Arnaldi

5. David Pichler / Vitaliy Sachko vs Francesco Forti / Giulio Zeppieri

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nerman Fatic vs [Alt] Lucas Miedler

2. Dustin Brown / Julian Lenz vs [4] Sanjar Fayziev / Vladyslav Manafov

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [Alt] Francesco Passaro / Davide Pozzi

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktor Durasovic / Otto Virtanen vs [2] Roman Jebavy / Adam Pavlasek

2. [5] Martin Cuevas / Luca Margaroli vs Mirza Basic / Damir Dzumhur

3. Nikola Milojevic / Miljan Zekic vs [WC] Lorenzo Ferri / Rocco Piatti

4. Lukas Klein / Igor Zelenay vs Marius Copil / Alexandru Jecan