Kim Clijsters è il nuovo volto di Warner Bros. Discovery per l’ultimo Slam dell’anno, da New York con Barbara Schett, Mats Wilander, John McEnroe e Alex Corretja.

Tre volte vincitrice dello US Open nel 2005, 2009 e 2010, Kim Clijsters entra a far parte della squadra Warner Bros. Discovery Sports in collegamento da Flushing Meadows con Barbara Schett, Mats Wilander, Alex Corretja e John McEnroe.

Su discovery+ 250 ore di tennis LIVE da New York: ogni punto di ogni match anche on demand.

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2, che trasmettono lo US Open dal 1989, le migliori partite internazionali e italiane in diretta da lunedì 29 agosto alle 17:00 (ora italiana) con la finalista 2015 Roberta Vinci al commento insieme a una storica squadra di telecronisti – fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero – e protagonista con Lo Monaco e Simone Eterno di Tennis 360 (Facebook Live e sul sito di Eurosport Italia) per l’analisi di tutti i temi del giorno dai campi di Flushing Meadows.

Una nuova edizione di Ruud Talk offrirà il punto di vista del finalista del Roland Garros Casper Ruud da dietro le quinte dello US Open, mentre Players’ Voice – la prima rubrica scritta dai migliori del mondo – avrà per protagonista il campione in carica Daniil Medvedev. E sarà Kim Clijsters a ripercorrere i momenti migliori della sua carriera in una puntata speciale di Legends’ Voice.

Un nuovo format lanciato in occasione dello US Open permetterà inoltre agli spettatori di conoscere i luoghi, le luci e i suoni della città icona del mondo attraverso le produzioni Warner Bros. mentre i giocatori si sbilanceranno in A Grand (Slam) Appetite, rivelando i loro piatti preferiti e le loro spesso insolite abitudini culinarie.

Quest’anno il Roland Garros è stato visto su discovery+ da un numero di persone quattro volte superiore rispetto al 2021. Più in generale, la trasmissione in diretta dell’Australian Open e del Roland Garros ha contribuito all’aumento dell’audience televisiva del 10% nella prima metà del 2022.