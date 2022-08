ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Male Lorenzo Musetti che cede alla distanza al 36 enne Gasquet. In campo Fognini e Sonego (LIVE)

Lorenzo Musetti fuori al secondo turno nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

L’azzurro dopo il bye dell’esordio è stato battuto da Richard Gasquet con il risultato di 76 (5) 46 61.

Strano che Lorenzo dopo aver vinto il secondo set per 6 a 4 e praticamente uscito dalla partita cedendo all’inizio del terzo set la battuta nel secondo gioco (a 0 con due doppi falli commessi) e poi si è trovato sotto per 0 a 5 perdendo due game più avanti l’incontro per 6 a 1.

ATP 250 Winston-Salem (USA) – 2° Turno, cemento

Stadium – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [11] Ilya Ivashka vs Peter Gojowczyk



ATP Winston-Salem Ilya Ivashka [11] Ilya Ivashka [11] 6 6 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 4 2 Vincitore: Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Gojowczyk 0-15 0-30 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 I. Ivashka 15-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. James Duckworth vs [4] Maxime Cressy (non prima ore: 22:00)



ATP Winston-Salem James Duckworth • James Duckworth 30 3 3 Maxime Cressy [4] Maxime Cressy [4] 30 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 3-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Cressy 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1/WC] Grigor Dimitrov vs [WC] Dominic Thiem (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [LL] Tallon Griekspoor vs [2] Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Richard Gasquet vs [5] Lorenzo Musetti



ATP Winston-Salem Richard Gasquet Richard Gasquet 7 4 6 Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 6 6 1 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-0 → 5-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Gasquet 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [8] Albert Ramos-Vinolas vs John Millman (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Albert Ramos-Vinolas [8] Albert Ramos-Vinolas [8] 6 6 John Millman John Millman 4 4 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [12] Pedro Martinez vs Steve Johnson



ATP Winston-Salem Pedro Martinez [12] Pedro Martinez [12] 0 0 Steve Johnson Steve Johnson 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. Fabio Fognini vs [13] Jack Draper (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [14] Lorenzo Sonego vs Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Winston-Salem Rafael Matos / David Vega Hernandez Rafael Matos / David Vega Hernandez 3 4 Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 6 6 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Nys / Zielinski 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 2-1 → 2-2 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-4 → 2-5 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Laslo Djere vs [16] Joao Sousa (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Laslo Djere Laslo Djere 3* 4 6 6 Joao Sousa [16] Joao Sousa [16] 3 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 6-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Sousa 30-0 ace 40-0 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace ace 4-2 → 5-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Sousa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Kyle Edmund vs [10] Benjamin Bonzi



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Mikael Ymer vs [Q] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [15] Jaume Munar vs Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara



ATP Winston-Salem Ariel Behar / Gonzalo Escobar Ariel Behar / Gonzalo Escobar 6 1 10 Fabrice Martin / Jonny O'Mara Fabrice Martin / Jonny O'Mara 4 6 7 Vincitore: Behar / Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 F. Martin / O'Mara 1-0 A. Behar / Escobar 1-1 2-1 3-1 3-2 df 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Behar / Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Martin / O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Martin / O'Mara 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Jason Kubler vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Jason Kubler Jason Kubler 7 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 5 2 Vincitore: Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 J. Kubler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 S. Kwon 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Kubler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Adrian Mannarino vs [9] Emil Ruusuvuori



ATP Winston-Salem Adrian Mannarino Adrian Mannarino 0 3 Emil Ruusuvuori [9] • Emil Ruusuvuori [9] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ruusuvuori 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

4. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Skander Mansouri / Matthew Thomson (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Sander Gille / Joran Vliegen vs [3] Matthew Ebden / Jamie Murray



Il match deve ancora iniziare