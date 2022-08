ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Lorenzo Sonego agli ottavi di finale. Out Musetti e Fognini al secondo turno

Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Il torinese (n.63 ATP), accreditato della testa di serie n.14, ha avuto la meglio sul davisman cileno Alejandro Tabilo (n.72 al mondo).

Oggi Sonego negli ottavi di finale (diretta su Supertennis alle 23.00) affronterà lo statunitense Maxime Cressy, n.34 del mondo e testa di serie n.4 del torneo.

Out Fabio Fognini (n.61 ATP), sconfitto dal mancino britannico Jack Draper, quinto nella Pepperstone ATP Live Race To Milan, la classifica basata sui risultati stagionali dei migliori Under 21 che determinerà i qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano per 6-1 al terzo set.

Lorenzo Musetti fuori al secondo turno nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

L’azzurro dopo il bye dell’esordio è stato battuto da Richard Gasquet con il risultato di 76 (5) 46 61.

Strano che Lorenzo dopo aver vinto il secondo set per 6 a 4 e praticamente uscito dalla partita cedendo all’inizio del terzo set la battuta nel secondo gioco (a 0 con due doppi falli commessi) e poi si è trovato sotto per 0 a 5 perdendo due game più avanti l’incontro per 6 a 1.

Stadium – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Steve Johnson vs Richard Gasquet

2. [14] Lorenzo Sonego vs [4] Maxime Cressy (non prima ore: 23:00)

3. [WC] Dominic Thiem vs [13] Jack Draper (non prima ore: 01:00)

4. [11] Ilya Ivashka vs [Q] Marc-Andrea Huesler

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Simone Bolelli / Marcelo Melo

2. [8] Albert Ramos-Vinolas vs Adrian Mannarino

3. [15] Jaume Munar vs [2] Botic van de Zandschulp

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Hugo Nys / Jan Zielinski

2. [Q] Jason Kubler vs Laslo Djere

3. Thiago Monteiro vs [10] Benjamin Bonzi

Court 4 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [PR] Francisco Cabral / Franko Skugor

2. [WC] Robert Galloway / Alex Lawson vs [3] Matthew Ebden / Jamie Murray

ATP 250 Winston-Salem (USA) – 2° Turno, cemento

Stadium – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [11] Ilya Ivashka vs Peter Gojowczyk



ATP Winston-Salem Ilya Ivashka [11] Ilya Ivashka [11] 6 6 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 4 2 Vincitore: Ivashka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 P. Gojowczyk 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Gojowczyk 0-15 0-30 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 I. Ivashka 15-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. James Duckworth vs [4] Maxime Cressy (non prima ore: 22:00)



ATP Winston-Salem James Duckworth James Duckworth 3 3 Maxime Cressy [4] Maxime Cressy [4] 6 6 Vincitore: Cressy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Cressy 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1/WC] Grigor Dimitrov vs [WC] Dominic Thiem (non prima ore: 01:00)



ATP Winston-Salem Grigor Dimitrov [1] • Grigor Dimitrov [1] 0 6 2 Dominic Thiem Dominic Thiem 0 0 4 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Dimitrov 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-0 → 5-0 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [LL] Tallon Griekspoor vs [2] Botic van de Zandschulp



ATP Winston-Salem Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 3 Botic van de Zandschulp [2] Botic van de Zandschulp [2] 7 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 B. van de Zandschulp 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Richard Gasquet vs [5] Lorenzo Musetti



ATP Winston-Salem Richard Gasquet Richard Gasquet 7 4 6 Lorenzo Musetti [5] Lorenzo Musetti [5] 6 6 1 Vincitore: Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-0 → 5-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Gasquet 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [8] Albert Ramos-Vinolas vs John Millman (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Albert Ramos-Vinolas [8] Albert Ramos-Vinolas [8] 6 6 John Millman John Millman 4 4 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [12] Pedro Martinez vs Steve Johnson



ATP Winston-Salem Pedro Martinez [12] Pedro Martinez [12] 6 2 Steve Johnson Steve Johnson 7 6 Vincitore: Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Johnson 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Johnson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 P. Martinez 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Johnson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Fabio Fognini vs [13] Jack Draper (non prima ore: 23:00)



ATP Winston-Salem Fabio Fognini Fabio Fognini 2 6 1 Jack Draper [13] Jack Draper [13] 6 4 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-5 → 1-5 J. Draper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Draper 0-15 15-15 15-30 df 15-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 4-3 → 5-3 J. Draper 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Draper 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Draper 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

5. [14] Lorenzo Sonego vs Alejandro Tabilo



ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego [14] Lorenzo Sonego [14] 7 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 5 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Tabilo 15-0 30-0 5-0 → 5-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Tabilo 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Winston-Salem Rafael Matos / David Vega Hernandez Rafael Matos / David Vega Hernandez 3 4 Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 6 6 Vincitore: Nys / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Nys / Zielinski 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 2-1 → 2-2 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-4 → 2-5 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Matos / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 R. Matos / Vega Hernandez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Laslo Djere vs [16] Joao Sousa (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Laslo Djere Laslo Djere 4 6 7 Joao Sousa [16] Joao Sousa [16] 6 3 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Sousa 30-0 ace 40-0 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Djere 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace ace 4-2 → 5-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Sousa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sousa 15-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Djere 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sousa 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. [PR] Kyle Edmund vs [10] Benjamin Bonzi



ATP Winston-Salem Kyle Edmund Kyle Edmund 4 6 Benjamin Bonzi [10] Benjamin Bonzi [10] 6 7 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 4-5 → 5-5 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Bonzi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 K. Edmund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 K. Edmund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Mikael Ymer vs [Q] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 23:00)



ATP Winston-Salem Mikael Ymer Mikael Ymer 4 4 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 6 6 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-30 3-2 → 3-3 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [15] Jaume Munar vs Chun-Hsin Tseng



ATP Winston-Salem Jaume Munar [15] Jaume Munar [15] 6 6 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 3 4 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara



ATP Winston-Salem Ariel Behar / Gonzalo Escobar Ariel Behar / Gonzalo Escobar 6 1 10 Fabrice Martin / Jonny O'Mara Fabrice Martin / Jonny O'Mara 4 6 7 Vincitore: Behar / Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 F. Martin / O'Mara 1-0 A. Behar / Escobar 1-1 2-1 3-1 3-2 df 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Behar / Escobar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Martin / O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 F. Martin / O'Mara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Martin / O'Mara 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / O'Mara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Jason Kubler vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 20:00)



ATP Winston-Salem Jason Kubler Jason Kubler 7 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 5 2 Vincitore: Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 J. Kubler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 S. Kwon 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Kubler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Adrian Mannarino vs [9] Emil Ruusuvuori



ATP Winston-Salem Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Emil Ruusuvuori [9] Emil Ruusuvuori [9] 4 1 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-4 → 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

4. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Skander Mansouri / Matthew Thomson (non prima ore: 23:00)



ATP Winston-Salem Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara [4] 4 6 10 Skander Mansouri / Matthew Thomson Skander Mansouri / Matthew Thomson 6 3 5 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Mansouri / Thomson 1-0 L. Glasspool / Heliovaara 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Mansouri / Thomson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Mansouri / Thomson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Mansouri / Thomson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Mansouri / Thomson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Mansouri / Thomson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Mansouri / Thomson 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Mansouri / Thomson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 S. Mansouri / Thomson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Mansouri / Thomson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 1-0

5. Sander Gille / Joran Vliegen vs [3] Matthew Ebden / Jamie Murray