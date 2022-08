Roger Federer ed il team Laver Cup Europa con Kate Middleton a partecipare ad un evento di beneficenza in Inghilterra

Roger Federer tornerà a gareggiare alla Laver Cup tra il 23 e il 25 settembre. Tuttavia, lo svizzero tornerà in azione il giorno prima in un evento molto speciale. L’ex numero uno del mondo si unirà a Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, in un evento di beneficenza per aiutare due fondazioni.

Middleton parteciperà a questo evento con Federer, oltre che con Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, tutti membri del Team Europe nella prossima edizione della Laver Cup. L’evento si chiama Laver Cup Open Practice Day e servirà a raccogliere fondi per aiutare i bambini svantaggiati attraverso Action for Children e la Lawn Tennis Association Foundation.

“Sono entusiasta di annunciare che quest’anno la Laver Cup si unirà alla Duchessa di Cambridge per raccogliere fondi a favore di due incredibili associazioni di beneficenza”. Grazie per il vostro sostegno, non vedo l’ora di vedervi a Londra!”, ha commentato Federer su Twitter.