WTA 125 Vancouver: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Lucia Bronzetti in semifinale

Lucia Bronzetti approda alle semifinali del torneo WTA 125 di Vancouver.

Attualmente posizionata al n.66 del ranking mondiale e in tabellone in Canada come testa di serie n.2, ha sconfitto nei quarti di finale Victoria Jimenez Kasintseva, giocatrice di Andorra n.165 WTA in due set.

In semifinale sfiderà Rebecca Peterson classe 1995 e n.87 WTA.

WTA 125 Vancouver (Canada) – 2° Turno, cemento

WTA Vancouver 125 Rebecca Peterson [5] Rebecca Peterson [5] 6 7 Maddison Inglis Maddison Inglis 1 6 Vincitore: R. Peterson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-1 2-1* 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Rebecca Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Maddison Inglis 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 5-3 → 5-4 Maddison Inglis 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Rebecca Peterson 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Rebecca Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rebecca Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Maddison Inglis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Rebecca Peterson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Maddison Inglis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Rebecca Peterson 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Rebecca Peterson 15-0 df 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(5) Rebecca Petersonvs Maddison Inglis

(1) Madison Brengle vs Emma Navarro



WTA Vancouver 125 Madison Brengle [1] • Madison Brengle [1] 40 7 2 1 Emma Navarro Emma Navarro 40 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 1-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Madison Brengle 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Madison Brengle 0-15 0-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Emma Navarro 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Madison Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 30-40 3-5 → 4-5 Madison Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Madison Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Madison Brengle 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 Madison Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Vancouver 125 Valentini Grammatikopoulou Valentini Grammatikopoulou 6 6 Chloe Paquet Chloe Paquet 3 4 Vincitore: V. Grammatikopoulou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Valentini Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Valentini Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Chloe Paquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Valentini Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Chloe Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Valentini Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Chloe Paquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Valentini Grammatikopoulou 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Chloe Paquet 15-0 30-0 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Valentini Grammatikopoulou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Chloe Paquet 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Valentini Grammatikopoulou 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Chloe Paquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Valentini Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Chloe Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Valentini Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Chloe Paquet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Valentini Grammatikopoulouvs Chloe Paquet

Victoria Jimenez Kasintseva vs (2) Lucia Bronzetti



WTA Vancouver 125 Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 5 1 Lucia Bronzetti [2] Lucia Bronzetti [2] 7 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 15-15 df 15-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 df 4-3 → 4-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-40 0-0 → 0-1

(1) Miyu Kato / (1) Asia Muhammad vs (3) Nao Hibino / (3) Oksana Kalashnikova