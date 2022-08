Borna Coric e gli scontri diretti positivi contro Rafael Nadal

Borna Coric ha vissuto una serata davvero speciale a Cincinnati. Il croato, fuori da un anno per un infortunio alla spalla destra, ha battuto Rafael Nadal in tre set e dopo quasi tre ore per raggiungere gli ottavi di finale del Masters 1000. Roberto Bautista Agut è il prossimo avversario, ma la verità è che Coric ha già fatto la storia.

Questo è stato il quinto incontro tra Rafa e Borna, con il croato in vantaggio per 3-2 nei testa a testa. Coric ha vinto anche a Basilea nel 2014 e a Cincinnati nel 2016, mentre Nadal ha avuto la meglio su di lui agli US Open nel 2015 e al Masters 1000 canadese nel 2017. Ora, solo altri due tennisti nella storia hanno almeno cinque incontri con Rafa e un testa a testa positivo.

Uno di loro si chiama Novak Djokovic, con un record di 30-29. Anche l’altro è un peso massimo ma non ovvaimamente del livelo di Novak. Stiamo parlando di Nikolay Davydenko, con sei vittorie e cinque sconfitte in carriera contro Nadal.