Race to Milan: sempre più Italia nella top 20

Un altro giovane italiano entra nelle prime venti posizioni della Pepperstone ATP Race to Milan, la classifica stagionale dei tennisti Under 21 che decreterà gli otto giocatori qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, evento che andra in scena all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre. Matteo Arnaldi grazie ai punti conquistati con la finale raggiunta al Challenger di San Marino si posiziona al 16esimo posto, portando a nove il totale degli italiani presenti tra i migliori venti

Restano immutate le posizioni degli altri azzurri nella Race to Milan. Dietro il leader Carlos Alcaraz sono stabili al secondo posto Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al terzo. Francesco Passaro chiude la top 10, anche lui nella stessa posizione della scorsa settimana, come Giulio Zeppieri (n.12), Flavio Cobolli (n.13) e Luca Nardi (n.14) e Francesco Maestrelli (n.15). Dopo la novita Arnaldi al sedicesimo posto, la top20 e chiusa da Luciano Darderi.

L’unico spostamento di rilievo nella Race di questa settimana e il sorpasso operato dal britannico Jack Draper grazie ai quarti di finale al Masters 1000 di Montreal ai danni ceco Jiri Lehecka, scavalcato al quinto posto. Scala posizioni anche l’australiano Rinky Hijikata: +3 per lui questa settimana.

PEPPERSTONE RACE TO MILAN (15-08-2022)

1. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) – 4.290 punti

2. Jannik Sinner (20, ITA) -1.780

3. Lorenzo Musetti (20, ITA) – 1.176

4. Holger Rune (19, DEN) – 1053

5. Jack Draper (20, GBR) – 790

6. Jiri Lehecka (20, CZE) – 592

7. Brandon Nakashima (20, USA) – 502

8. Chun Hsin Tseng (20, TPE) – 439

9. Dominic Stricker (19, SUI) – 374

10. Francesco Passaro (21, ITA) – 365

11. Filip Misolic (20, AUT) – 316

12. Giulio Zeppieri (20, ITA) – 285

13. Flavio Cobolli (20, ITA) – 261

14. Luca Nardi (18, ITA) – 234

15. Francesco Maestrelli (19, ITA) – 233

16. Matteo Arnaldi (21, ITA) – 231

17. Rinky Hijikata (21, AUS) – 209

18. Emilio Nava (20, USA) – 207

19. Dalibor Svrcina (19, CZE) – 205

20. Luciano Darderi (20, ITA) – 205