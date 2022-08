Doping: non solo Martin, sospeso in via provvisoria anche il cileno Felipe Hernandez

Non solo Andrej Martin: dopo la notizia della sospensione provvisoria del tennista slovacco causa positività ad una sostanza vietata, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha reso noto di aver bloccato l’attività anche del 22enne cileno Felipe Hernandez, risultato positivo al Nandrolone in un controllo effettuato nel giugno scorso durante un torneo ITF da $15.000 di montepremi disputato a Quito (Ecuador).

Sospeso in via provvisoria a partire dal 22 luglio, Hernandez è attualmente n.1147 della classifica ATP in singolare e non è mai riuscito ad entrare tra i primi 1000 giocatori del mondo (best ranking al n.1142, raggiunto la scorsa settimana). In questa stagione, il tennista cileno ha partecipato anche a tre prove del circuito Challenger, senza però riuscire a vincere nemmeno un match: complessivamente, tra Challenger e ITF, nel 2022 Hernandez ha un bilancio a dir poco negativo di zero vittorie e sette sconfitte. La sua ultima affermazione risale al novembre del 2021, quando nell’ITF da $15.000 di Cochabamba (Bolivia) raggiunse il secondo turno dopo aver superato le qualificazioni.