Doping: sospensione provvisoria dall’attività per lo slovacco Andrej Martin

Il trentaduenne slovacco Andrej Martin, attuale n.203 del ranking ATP in singolare ma arrivato alla posizione n.93 nel febbraio 2020, è stato fermato provvisoriamente dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA) dopo essere risultato positivo ad una sostanza vietata (SARM S-22) in un controllo effettuato durante il torneo Challenger di Bratislava del giugno scorso, in cui perse al primo turno dal ceco Svrcina in due set.

Martin è sceso in campo fino a pochi giorni fa, disputando l’ultimo torneo a Trieste (ko al primo turno contro Marco Cecchinato). In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, al giocatore è proibita la partecipazione a qualunque evento del circuito professionistico: al tennista di Bratislava è stata contestata la violazione del regolamento antidoping e la sua sospensione è scattata ufficialmente il 22 luglio.