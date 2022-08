WTA 1000 Toronto: Camila Giorgi supera il primo turno dopo aver battuto Emma Raducanu

Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA 1000 di Toronto.

La 30enne di Macerata, n.29 WTA, ha sconfitto al primo turno la britannica Emma Raducanu, n.10 del ranking e 9 del seeding ma in grande difficoltà da diversi mesi, con il risultato di 76 (0) 62 dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Al secondo turno Camila Giorgi sfiderà Elise Mertens n.37 del mondo.

Camila è la campionessa in carica: lo scorso anno, ma a Montreal (per l’alternanza che caratterizza il Canada Open), ha conquistato il suo trofeo più prestigioso.

Nel primo set l’azzurra per tre volte si è trovata sotto di un break ma in tutte e tre le occasioni ha recuperato il servizio di svantaggio con l’ultima volta impattando sul 4 pari.

Sul 6 a 5 l’azzurra mancava una palla set sul servizio dell’avversaria ma nel tiebreak la Giorgi dominava il campo conquistando la frazione per 7 punti a 0.

Nel secondo set la britannica avanti per 2 a 0, subiva da quel momento un durissimo parziale di sei game consecutivi con Camila Giorgi che vinceva l’incontro per 6 a 2.