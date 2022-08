Serena Williams annuncia l’imminente ritiro

Serena Williams posa sulla copertina di Vogue con un titolo eloquente: “Serena’s farewell”, ossia l’addio di Serena.

La campionessa statunitense non ha parlato di una data specifica, ma è molto probabile che sia al prossimo US Open, suo primo torneo dello Slam vinto nel lontano 1999, primo dei suoi 23 major in singolare.

“Arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Eccome se io amo il tennis. Ma ora, il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere una mamma, i miei obiettivi personali e scoprire finalmente una Serena diversa, ma semplicemente emozionante. Mi godrò queste prossime settimane”.

Questo il messaggio che accompagna il post social. Un’annuncio non a sorpresa, ma che scuote il mondo della racchetta vista la portata del personaggio.