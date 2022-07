Per Bolelli e Fognini vittoria fondamentale a Umago in chiave ATP Finals: gli azzurri sono ottavi nella Race

Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno conquistato, nella tarda serata di ieri, il titolo di doppio nel torneo ATP 250 di Umago (Croazia) sconfiggendo il britannico Glasspool e il finlandese Heliovaara col punteggio di 5-7 7-6(6) 10-7 in un match rocambolesco nel quale gli azzurri si sono visti costretti ad annullare ben sei match point consecutivi agli avversari nel corso del tiebreak del secondo set (sotto 0-6, i nostri portacolori hanno vinto otto punti consecutivi riuscendo a trascinare la contesa al terzo e decisivo parziale).

L’impresa, perché non esiste altro modo per definire la straordinaria rimonta portata a termine, di Bolelli e Fognini ha un risvolto dolcissimo anche nella corsa alle ATP Finals di Torino. I 250 punti conquistati a Umago, infatti, hanno permesso alla coppia italiana di scavalcare Puetz/Venus nella Race e di portarsi all’ottavo posto della classifica, l’ultimo utile per la qualificazione al Master di fine stagione. Sono 2.175 i punti di Bolelli e Fognini mentre Glasspool/Heliovaara, settimi in graduatoria, ne hanno 2.220.

Fabio e Simone torneranno a giocare in doppio insieme nel Masters 1000 di Montreal, a cui seguiranno le apparizioni a Cincinnati e agli US Open. Negli Stati Uniti, servirà confermarsi per avvicinarsi sempre più al ritorno al Masters di fine anno, a cui la collaudata coppia Bolelli/Fognini ha già partecipato nel 2015 dopo la meravigliosa e storica vittoria di inizio stagione agli Australian Open.