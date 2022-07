L’errore arbitrale nella finale del torneo di Amburgo

La finale dell’ATP 500 di Amburgo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il nostro Lorenzo Musetti prometteva emozioni e non ha deluso le attese.

Il tratto finale del secondo set è stato segnato da un errore arbitrale in un momento molto importante – con l’arbitro che non si è accorto di un doppio rimbalzo della palla sul lato del campo di Musetti (eravamo sul 5 a 4, 0-15 con Lorenzo alla battuta), che poi è andato vicino a vincere la partita – ma Alcaraz ha salvato cinque match point ed è andato a conquistare il secondo set in modo incredibile per poi perdere però ugualmente il match per 64 al terzo set.