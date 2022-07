ATP 500 Amburgo: Lorenzo Musetti annulla due palle match e batte Dusan Lajovic

Lorenzo Musetti approda al secondo turno nel torneo ATP 500 di Amburgo.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio il serbo Dusan Lajovic classe 1990 e n.75 ATP con il risultato di 67 (4) 76 (4) 63 dopo 2 ore e 56 minuti di partita.

Al secondo turno sfiderà uno tra Ruusuvuori o Schwartzman [3].

Primo Set: Musetti avanti per 4 a 2, break nel sesto gioco, cedeva malamente la battuta nel settimo game con Lajovic che poi impattava sul 4 pari.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo partiva male andando subito sotto per 0 a 3 e non riuscendo più a recuperare il minibreak cedeva la frazione per 7 punti a 4.

Secondo set: Lorenzo era bravissimo ad annullare due palle match sul 4 a 5 (con un servizio vincente) e sul 5 a 6 (smash vincente) e riusciva a portare la frazione al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 0 a 2 piazzava un bel parziale di cinque punti consecutivi prima di chiudere la frazione per 7 punti a 4.

Terzo set: Nel secondo gioco Musetti piazzava il break decisivo (a 30) piazzando sul break point un bel diritto vincente.

Sul 5 a 3 poi l’azzurro, dal 15-40, annullava due pericolose palle del controbreak e alla prima palla match utile chiudeva la contesa per 6 a 3.

ATP Hamburg Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 7 6 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2 ACES 21 DOUBLE FAULTS 082/112 (73%) FIRST SERVE 75/108 (69%)63/82 (77%) 1ST SERVE POINTS WON 54/75 (72%)17/30 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 18/33 (55%)6/7 (86%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1621/75 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/82 (23%)15/33 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/30 (43%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 1/7 (14%)16 RETURN GAMES PLAYED 1780/112 (71%) SERVICE POINTS WON 72/108 (67%)36/108 (33%) RETURN POINTS WON 32/112 (29%)116/220 (53%) TOTAL POINTS WON 104/220 (47%)