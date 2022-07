ATP 500 Amburgo: Prima qualificazione in un 500 per Luca Nardi

Luca Nardi ha superato le qualificazioni nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Il 18enne pesarese, n.174 del ranking e settima testa di serie delle “quali”, ha sconfitto al turno decisivo per 7-5 6-2 il lituano Ricardas Berankis, n.109 ATP e seconda testa di serie dopo 1 ora e 22 minuti di gioco.

Per Nardi sarà la terza partecipazione in un main draw di un torneo del circuito ATP. Dopo Anversa 2020 e il Masters 1000 di Roma 2022 dove è entrato in tabellone con una wild card.

Da segnalare che Luca nel primo set sotto per 0 a 2 rimontava il break nel quarto gioco.

Sul 6 a 5 poi Nardi toglieva ancora una volta il servizio al lettone conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Luca si portava in un attimo sul 4 a 0, arrivava però un piccolo passaggio a vuoto dell’azzurro che cedeva due game consecutivi, ma dal 4 a2, 0-15 ed era al servizio, piazzava un micidiale parziale di 8 punti a 2 portando a casa set e match per 6 a 2.

ATP Hamburg Ricardas Berankis [2] Ricardas Berankis [2] 5 2 Luca Nardi [7] Luca Nardi [7] 7 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Berankis 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Nardi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 R. Berankis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

0 ACES 43 DOUBLE FAULTS 333/57 (58%) FIRST SERVE 36/57 (63%)21/33 (64%) 1ST SERVE POINTS WON 29/36 (81%)7/24 (29%) 2ND SERVE POINTS WON 8/21 (38%)2/7 (29%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)10 SERVICE GAMES PLAYED 107/36 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/33 (36%)13/21 (62%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/24 (71%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 5/7 (71%)10 RETURN GAMES PLAYED 1028/57 (49%) SERVICE POINTS WON 37/57 (65%)20/57 (35%) RETURN POINTS WON 29/57 (51%)48/114 (42%) TOTAL POINTS WON 66/114 (58%)

