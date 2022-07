ATV Tennis Open: Il resoconto di giornata. Diletta Cherubini sulle orme di Martina Trevisan

C’è una nuova stellina nel tennis italiano. Dopo 2 ore e 47 minuti di battaglia sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo, Diletta Cherubini si è imposta su Matilde Paoletti con lo score di 5-7 6-3 6-1, superando il primo turno dell’ATV Tennis Open. Nata a Firenze il 9 maggio 2002, il talento dall’impressionante tenuta fisica si allena al Match Ball Firenze con coach Matteo Trevisan, fratello maggiore della numero 26 WTA Martina. E con la recente semifinalista del Roland Garros (che nel 2015 vinse l’ATV Tennis Open) Cherubini condivide inoltre il preparatore atletico, Donato Quinto.

Mentalità Cherubini – “È stata una partita durissima sin dall’inizio – le riflessioni post match della toscana –. Sapevo cosa mi aspettasse: Matilde è una giocatrice di qualità, ho dovuto lottare tutti i punti senza perdere fiducia dopo aver perso un equilibratissimo primo set. Alla fine il mio atteggiamento è stato premiato”. Atteggiamento e tennis che permettono a Cherubini di strappare soddisfazioni con discreta continuità, come i primi quarti di finale a livello ITF $60.000 di un mese fa a Caserta: “Voglio continuare il mio percorso lottando e tirando fuori tutto quello che ho. Tornei come questo sono fondamentali per la mia crescita. Martina Trevisan? È una grande fonte d’ispirazione per me. Merita ampiamente i risultati che ha ottenuto, soprattutto per l’impegno con cui si allena e la professionalità con cui vive il quotidiano”. Molto bene anche un’altra toscana, Lucrezia Stefanini, che ha eliminato la tedesca Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-2 7-6(4), e la laziale Federica Di Sarra, giustiziera della francese Fiona Ferro (6-3 3-6 6-2).

Il Galà dello Sport – Martedì 12 luglio il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport, serata dedicata ad istituzioni, celebrità e campioni di varie discipline e alle giocatrici che proprio questa settimana si stanno dando battaglia sui campi in terra rossa del circolo capitolino in occasione dell’ATV Tennis Open. Durante l’evento, presentato sul palco da Carolina Rey, hanno ricevuto un premio alla carriera Valentina Vezzali (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nonché ex campionessa di scherma), Massimiliano Rosolino (ex campione di nuoto) e gli atleti paralimpici Ambra Sabatini (atletica leggera) e Daniele Cassioli (sci nautico). Presenti, inoltre, Elena Bonetti (ministro per le pari opportunità e la famiglia), Erika Stefani (ministro per le disabilità), Vito Cozzoli (presidente di Sport e Salute), Tathiana Garbin (capitano della Nazionale femminile di tennis), Simona Chiari (allenatrice della nazionale di nuoto sincronizzato di San Marino che si è esibita prima di cena nella piscina del circolo) e Paolo Barelli (presidente della Federazione Italiana Nuoto). A fare gli onori di casa Giorgio Averni, presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, che ha ringraziato per la realizzazione dell’evento il direttore artistico Paolo Peloso e la responsabile sponsor relations Fabiana Cutrano.

I risultati di mercoledì 13 luglio

Primo turno

Diletta Cherubini b. Matilde Paoletti 5-7 6-3 6-1

Diana Shnaider b. Rebecca Sramkova 5-7 6-4 6-4

Raluka Serban b. Sara Cakarevic 6-2 6-3

Lucrezia Stefanini b. Anna-Lena Friedsam 6-2 7-6(4)

Tara Wurth b. Gabriela Ce 6-1 6-2

Elina Avanesyan b. Stefania Rubini 7-6(6) 7-5

Anastasia Tikhonova b. Lisa Pigato 6-4 6-4

Louisa Chirico b. Paula Ormaechea 6-4 4-6 6-4

Federica Di Sarra b. Fiona Ferro 6-3 3-6 6-2

Isabella Shinikova b. Angelica Raggi 7-6(1) 6-4