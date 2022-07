ATV Tennis Open: Il resoconto di giornata. Pigato c è “Felice di tornare” (con il tabellone principale)

Comincia con il piede giusto l’avventura di Lisa Pigato all’ATV Tennis Open di Roma. All’esordio nelle qualificazioni del torneo ITF $60.000+H ospitato dal Circolo Antico Tiro a Volo la milanese classe 2003 ha sconfitto Francesca Pace con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Pigato parte forte – “Sono molto contenta della mia prestazione – le parole di Pigato dopo l’incontro –. Francesca Pace ha due anni meno di me e colpi molto potenti, sicuramente crescerà. Non l’ho sottovalutata, anche perché il primo turno è sempre insidioso da diversi punti di vista, e dopo esser partita un po’ contratta mi sono sciolta ed è andata meglio”. Per la giovane lombarda si tratta della prima vittoria dopo aver superato gli esami di maturità: “Mi sono tolta un bel peso, sono felice. Ora mi sento più libera: dopo un periodo di studio e piccoli problemi di salute, mi sono allenata una settimana al centro federale di Formia con il mio coach Giacomo Oradini e i tecnici della Federazione Vittorio Magnelli e Tathiana Garbin. È bello poter tornare a pensare pienamente al tennis e a ciò che devo fare per proseguire al meglio il mio percorso”.

Stupisce la giovanissima Urgesi – Chi a Formia si allena da ben quattro anni è Federica Urgesi. La tennista di Senigallia classe 2005, al debutto in un torneo di questo livello, si è imposta su Anna Turati con lo score di 4-6 6-3 10/2 in 2 ore e 7 minuti: “Sapevo di dover avere pazienza ed essere concreta per battere la mia avversaria. Nel primo set non ho sfruttato diverse occasioni, nel secondo ho rimontato da 0-2 limitando gli errori e poi sono uscita alla distanza, esprimendomi particolarmente bene nel match tie-break decisivo”. “A Formia ho trovato la mia dimensione – prosegue la marchigiana –. Ci sono allenatori e preparatori atletici di altissimo livello, sto benissimo con tutti. In questo periodo sto giocando un buon tennis, ma devo ancora lavorare tanto per essere competitiva con continuità in tornei come questo all’Antico Tiro a Volo”. Le altre azzurre ad aver superato il primo turno di qualificazioni sono Nuria Brancaccio, Martina Di Giuseppe, Anastasia Abbagnato, Stefania Rubini ed Angelica Raggi.

Md

[1] Chloe Paquet vs Camilla Rosatello

Bianca Turati vs Priscilla Hon

TBD vs TBD

Angela Fita boluda vs [8] Olivia Gadecki

[4] Fiona Ferro vs Federica Di sarra

Raluca Georgiana Serban vs TBD

Lucrezia Stefanini vs Anna-Lena Friedsam

[7] Anastasia Tikhonova vs TBD

[6] Paula Ormaechea vs Louisa Chirico

Gabriela Ce vs TBD

Diletta Cherubini vs Matilde Paoletti

[3] Elina Avanesyan vs TBD

[5] Victoria Jimenez kasintseva vs Verena Meliss

Isabella Shinikova vs TBD

Rebecca Sramkova vs TBD

[2] Irina Maria Bara vs TBD

Primo turno qualificazioni

Ylona-Georgiana Ghioroaie b. Zoe Hives 6-2 6-2Jazmin Ortenzi b. Irene Lavino 6-0 6-1Nuria Brancaccio b. Linda Salvi 6-0 6-0Andrea Gamiz b. Sofia Rocchetti 6-2 6-1Tara Wurth b. Melanie Stokke 6-1 6-2Lisa Pigato b. Francesca Pace 6-4 6-2Martina Di Giuseppe b. Giorgia Pinto 6-4 6-2Federica Urgesi b. Anna Turati 4-6 6-3 10/2Diana Shnaider b. Tatiana Pieri 3-6 6-0 10/5Anastasia Abbagnato b. Estelle Cascino 6-4 3-6 10/5Stefania Rubini b. Miriana Tona 6-1 3-0 rit.Angelica Raggi b. Alice Ramé 3-6 7-6(4) 10/6Sara Cakarevic b. Anastasia Grymalska 6-2 6-0Eva Vedder b. Aurora Zantedeschi 7-5 7-5Andreea Prisacariu b. Chiara Girelli 6-3 6-4