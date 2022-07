Roger Federer esce dalla classifica mondiale

Roger Federer, che si appresta a festeggiare il suo 41° compleanno, è sparito questo lunedì dalla classifica ATP per la prima volta da quando è entrato nel ranking mondiale all’età di 16 anni nel 1997. Lo svizzero, il secondo tennista con il maggior numero di settimane in cima alla classifica mondiale nella storia del tennis, conservava ancora nel suo ranking i 600 punti riferiti al 50% della finale di Wimbledon 2019 che ora sono stati tolti e per questo motivo non è più classificato.

Ovviamente Roger potrà giocare i tornei con il ranking protetto o le wild card che gli organizzatori vorranno dare al campione svizzero.