ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 1. Esce di scena Lorenzo Musetti

Niente da fare per Lorenzo Musetti, n.67 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha ceduto 63 75, in un’ora e 21 minuti di partita, al serbo Laslo Djere, n.53 ATP, che si è permesso il lusso di chiudere il match con una contro-smorzata di rovescio.

ATP 250 Bastad (Svezia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Bastad Fabio Fognini [1] Fabio Fognini [1] 5 7 4 Marc-Andrea Huesler [7] Marc-Andrea Huesler [7] 7 5 6 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-5 → 3-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Huesler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Huesler 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 3-5 → 4-5 M. Huesler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [1/Alt] Fabio Fogninivs [7] Marc-Andrea HueslerTDQ

2. [WC] Elias Ymer vs Daniel Altmaier (non prima ore: 13:00)



ATP Bastad Elias Ymer Elias Ymer 6 7 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [WC] Stan Wawrinka vs [5] Pablo Carreno Busta



ATP Bastad Stan Wawrinka Stan Wawrinka 5 4 Pablo Carreno Busta [5] Pablo Carreno Busta [5] 7 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 30-0 ace 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-15 5-6 → 5-7 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Lorenzo Musetti vs Laslo Djere



ATP Bastad Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 3 5 Laslo Djere Laslo Djere 6 7 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Tomas Martin Etcheverry vs [8] Daniel Elahi Galan



ATP Bastad Tomas Martin Etcheverry [3] Tomas Martin Etcheverry [3] 3 6 7 Daniel Elahi Galan [8] Daniel Elahi Galan [8] 6 4 5 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Elahi Galan 15-0 15-30 15-40 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-5 → 3-5 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Elahi Galan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [2] Jaume Munar vs [PR] Pedro Sousa



ATP Bastad Jaume Munar [2] Jaume Munar [2] 4 4 Pedro Sousa Pedro Sousa 6 6 Vincitore: Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Sousa 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Munar 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Munar 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 P. Sousa 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov vs [3] Andrey Golubev / Maximo Gonzalez (non prima ore: 14:00)



ATP Bastad Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov 6 6 Andrey Golubev / Maximo Gonzalez [3] Andrey Golubev / Maximo Gonzalez [3] 3 4 Vincitore: Cacic / Nedovyesov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Golubev / Gonzalez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Golubev / Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 A. Golubev / Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Golubev / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Golubev / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Golubev / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-2 → 5-3 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 A. Golubev / Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 N. Cacic / Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Golubev / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-0 → 3-1 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 A. Golubev / Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 1-0 → 2-0 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Federico Delbonis vs Pavel Kotov