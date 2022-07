ATP 250 Bastad: Il Tabellone di Quali. Fabio Fognini entra come alternates. Testa di serie n.1 per lui

ATP 250 Bastad – Tabellone Qualificazione – terra

1. [3] Tomas Martin Etcheverryvs [Alt] Viktor Durasovic2. [WC] Leo Borgvs [7] Marc-Andrea Huesler3.vs [WC] Karl Friberg4. [2] Jaume Munarvs Nicolas Jarry

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yannick Hanfmann vs [8] Daniel Elahi Galan

2. [4] Federico Delbonis vs Juan Pablo Varillas

3. Pavel Kotov vs [5] Henri Laaksonen

4. [PR] Pedro Sousa vs [6] Facundo Bagnis (non prima ore: 16:00)