Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 12. LIVE Djokovic vs Norrie (LIVE)

Wimbledon – Semifinali – Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

L. Kichenok / J. Ostapenko vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

E. Mertens / S. Zhang vs D. Collins / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

G. Fernandez vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters / M. Hingis vs V. King / Y. Shvedova



Il match deve ancora iniziare

A. Hewett / G. Reid vs T. Egberink / J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

F. Gonzalez / S. Grosjean vs J. Marray / F. Nielsen



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot vs M. Ohtani



Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji / D. Mathewson vs K. Montjane / L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Blake / D. Nestor



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

C. Dellacqua / A. Molik vs F. Pennetta / F. Schiavone



Il match deve ancora iniziare

M. Poljicak vs P. Rodenas



Il match deve ancora iniziare

L. Udvardy vs L. Klimovicova



Il match deve ancora iniziare

G. Debru / P. Inchauspe vs J. Mensik / O. Pieczkowski



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

L. Hovde vs V. Mboko



Il match deve ancora iniziare

M. Zheng vs M. Landaluce



Il match deve ancora iniziare

L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova vs R. Nijkamp / A. Okutoyi



Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova / C. Naef vs K. Cross / V. Mboko



Il match deve ancora iniziare

M. Landaluce / P. Rodenas vs S. Gorzny / A. Michelsen



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

M. Ceban vs A. Missoum



Il match deve ancora iniziare

M. Heidlmair vs L. Channon



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs A. Soare



Il match deve ancora iniziare

D. Pagani vs M. Ceban



Il match deve ancora iniziare

P. Dietrich vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

I. Ivanov vs D. Pagani



Il match deve ancora iniziare

J. Dembo vs P. Dietrich



Il match deve ancora iniziare

A. Jadhav vs A. Das



Il match deve ancora iniziare

A. Missoum vs I. Ivanov



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

K. Hance vs L. Lam



Il match deve ancora iniziare

C. Ngounoue vs M. Alqurneh



Il match deve ancora iniziare

A. Ichioka vs S. Larraya Guidi



Il match deve ancora iniziare

L. Lam vs M. Todoran



Il match deve ancora iniziare

M. Alqurneh vs J. Dembo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

M. Todoran vs B. Chelia



Il match deve ancora iniziare

G. Guillen vs M. Angel



Il match deve ancora iniziare

V. Sekerkova vs M. Badache



Il match deve ancora iniziare

B. Chelia vs K. Hance



Il match deve ancora iniziare

M. Schtulmann vs M. Heidlmair



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Tatu vs A. Loftus



Il match deve ancora iniziare

S. Cho vs M. Schtulmann



Il match deve ancora iniziare

C. Vazquez vs I. Britton



Il match deve ancora iniziare

N. Okhtenberg vs S. Hetherington



Il match deve ancora iniziare

L. Channon vs S. Cho



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Kunieda vs J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

D. Ramphadi / K. Sugeno vs A. Lapthorne / D. Wagner



Il match deve ancora iniziare

T. Oda / N. Peifer vs G. Fernandez / S. Kunieda



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Griffioen vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

S. Schroder / N. Vink vs H. Davidson / Y. Silva



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot / A. Van Koot vs J. Griffioen / M. Ohtani



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

G. Rusedski / A. Keothavong vs N. Zimonjic / M. Bartoli



Il match deve ancora iniziare

T. Johansson / MJ Fernandez vs M. Bahrami / C. Martinez



Il match deve ancora iniziare