Rafael Nadal dopo l’epica vittoria contro Fritz: “Sono abituato ad affrontare il dolore e a giocare con dei problemi. Per me era difficile ritirarmi nel bel mezzo della partita. Non è stato facile, anche se ho avuto l’idea per un po’ di farlo. Non lo so, sinceramente se sarò in campo venerdì ” (con il video della partita)

Rafael Nadal : “È stata una partita molto emozionante, una vittoria importante. Mi hanno detto che dovevo ritirarmi ma non ho voluto farlo. Per me era difficile ritirarmi nel bel mezzo della partita. Non è stato facile, anche se ho avuto l’idea per un po’ di farlo. D’altra parte, l’ho fatto un paio di volte nella mia carriera tennistica. È una cosa che odio fare.

Ho vinto perché ho giocato bene da fondo campo. Naturalmente non ho vinto grazie al mio servizio. Sono stata in grado di migliorare e adattarmi alle condizioni per rimanere competitivo.

Non lo so, sinceramente se sarò in campo venerdì. Non posso dare una risposta chiara perché non so cosa succederà. Se avessi già preso una decisione, non sarei qui e non parlerei con voi. Se sono qui è perché non ho preso ancora alcuna decisione. Ho bisogno di conoscere diversi pareri e di controllare tutto correttamente. Si tratta di qualcosa di ancora più importante della vittoria di Wimbledon, la salute. Vedremo”.

“Domani farò altri esami, ma è difficile dirlo. Non sono il tipico giocatore che non ha avuto infortuni nella sua carriera. Sono abituato ad affrontare il dolore e a giocare con i problemi. Quando sento qualcosa di simile a quello che ho sentito io, è perché c’è qualcosa che non va nei miei muscoli addominali. Non è così chiaro che oggi sia qualcosa di nuovo. Ho questa sensazione da un paio di giorni. Il dolore e la limitazione sono aumentati in modo significativo. Alla fine però ho vinto la partita, vedremo cosa succederà domani.”

“Sono preoccupato, ovviamente, perché conosco il dolore che ho provato in campo. Verso la fine della partita sono andato un po’ meglio, perché ho trovato un modo di servire che mi dava meno fastidio. Ho questo fastidio da una settimana. Ho evitato di servire per giorni in allenamento per cercare di preservare il mio fisico. Ho iniziato la partita giocando al mio miglior livello per molto tempo, ma purtroppo, dal 3-1, qualcosa è andato storto nell’addominale. Da quel momento in poi è stato un esercizio di accettazione del problema e anche della mia reale volontà di soffrire in quel che restava della partita, se ne valeva la pena.”

Il medico è venuto e mi ha dato degli antinfiammatori. Il fisioterapista ha cercato di rilassare un po’ il muscolo, ma è difficile. Non si può fare molto quando si ha una cosa del genere. Non era facile lasciare Wimbledon, anche se il dolore era molto forte. Volevo comunque finire la partita, preferivo vincere, ma volevo uscire dal campo con una vittoria o una sconfitta ma senza ritirarmi. Sono orgoglioso di come ho lottato e di essere rimasto competitivo in queste condizioni”.