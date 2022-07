Wimbledon: Sinner splendido per due set, ma Djokovic rimonta e vince

Jannik Sinner meraviglioso sul centrale di Wimbledon, ma non basta. L’azzurro vola per due set, si porta in vantaggio contro il super campione serbo ma dal terzo parziale la partita gira e vince Djokovic, di nuovo in semifinale ai Championships. 57 26 63 62 62 il punteggio di una partita che ha esaltato per il livello sublime toccato da Jannik, ma che lascia amarezza per la rimonta del serbo, un campione epocale che non muore mai.

Sinner ha giocato per quasi due ore con una efficacia, qualità e intensità pazzesche: sembrava lui “il Djokovic”, in controllo dello scambio, con scelte tattiche ineccepibili e tanti punti vinti provocando l’errore del rivale. Un ritmo eccellente, che Djokovic non riusciva a sfondare, forse anche perché non così rapido con le gambe come nei giorni migliori, finendo pure per tentare giocate improbabili. Dal terzo set tutto cambia: Novak alza il ritmo del suo palleggio, cresce la percentuale di prime palle, è più aggressivo in risposta e, soprattutto, non sbaglia più. Sinner cala al servizio, continua a spingere con grande qualità e lottare su ogni palla, ma non arrivano più gli errori del rivale e sfondare quel muro alzato dal serbo diventa impresa sempre più difficile, scambio dopo scambio. Sinner esce sconfitto, ma con la consapevolezza di aver raggiunto un livello di gioco, anche su erba, da campione. Djokovic a Wimbledon non perde da anni, questo serve per inquadrare quanto fosse difficile l’impresa di Jannik.

La cronaca

Djokovic scatta al servizio e impone la sua classe con 4 punti di grande qualità, come a dare il “benvenuto” a Sinner… Al servizio Jannik fa fatica, incluso un doppio fallo, si ritrova 0-40 – sette punti a zero per ora per il serbo. La prima di servizio non va, evidentemente teso l’azzurro. Con un lunghissimo scambio ed improvvisa accelerazione vince il primissimo 15 Sinner. Con un errore di diritto sul 30-40, ecco il break per Djokovic. Senza alcun problema alla battuta, Novak vola 3-0. Finalmente Sinner si sblocca 3-1, ma il problema è incidere in risposta per riaprire il parziale. Ci prova nel quinto game: entra forte sulla seconda palla del serbo e rischia un’accelerazione di rovescio lungo linea che gli vale il 30 pari. Con totale sicurezza, Djokovic trova due ottimi punti e sale 4-1. Il serbo gioca totalmente sciolto, facile, con i suoi ritmi, mentre il gioco dell’azzurro non scorre. Annulla una palla per il doppio break Jannik sul 30-40, col servizio (finora l’ha aiutato ben poco nel primo set). Con un Ace resta in scia 2-4 l’azzurro. Improvvisamente Djokovic commette errori, incluse due palle corte non riuscite. È 15-40, due palle break per Sinner. Con un doppio fallo, il secondo del game, il serbo regala il contro break all’italiano, ora serve sul 4-3. Jannik ringrazia, serve bene si porta 4 pari, con un parziale di 11 punti a 2. È salito terribilmente l’azzurro, regge nello scambio, cambia ritmo col rovescio e trova una palla break sul 30-40. Risponde corto Sinner, Djokovic non si fa pregare e chiude col diritto. Si salva il 20 volte campione Slam, 5-4 avanti. Sinner sul 5 pari rimette alla perfezione una smorzata non perfetta del rivale, quindi regge nello scambio ai ritmi di Djokovic ed è il serbo il primo a sbagliare. 0-30 e quindi 15-40, ancora con una palla corta mal giocata da “Nole”. Con un diritto cross favoloso, Sinner strappa ancora il break al rivale, è avanti 6-5 e servizio. Un brutto doppio fallo in rete costa a Jannik il 15-30. Regge nello scambio l’azzurro e con una prima solida ottiene il primo set point. Scivola su di un bel taglio dell’avversario Sinner, ma poi gioca una smorzata perfetta improvvisa – la prima del match – sorprendendo Djokovic. Secondo Set Point. Servizio al centro perfetto, da 1-4 e palla dell’1-5, è 7-5 Sinner. Crescendo splendido di Jannik, mentre Djokovic è calato alla battuta e ha commesso errori non da lui.

Secondo set, Sinner nel terzo game gioca in difesa da campione e passa al contrattacco, Djokovic non riesce ad imporsi nello scambio e si butta avanti senza convinzione. 15-40, due palle break per l’azzurro. Niente prima palla per Novak, Sinner impone grande velocità e Djokovic sbaglia ancora. Break per Jannik, avanti 2-1 e servizio. Serve bene Jannik, il suo tennis scorre con grande solidità, mentre Novak non riesce, con suoi ritmi, a portare l’azzurro all’errore. Non sbaglia niente Sinner, e col rovescio trova meraviglie, anche con un back splendido all’avvio del quinto game (per un parziale di 15 punti a 5 per Jan). Djokovic insiste con la palla corta, come se non riuscisse ad imporre il suo ritmo e cercasse alternative. Sul 4-2 Jannik Djokovic si scompone malamente sul 15-30 e regala col diritto, è 15-40 e altre due palle break per l’azzurro. Terribile nastro fortunato sulla seconda chance, ingiocabile per l’azzurro. Con un altro doppio fallo (si tira una racchettata sulle gambe “Nole”) ecco la terza palla break. Stavolta il servizio è preciso, la risposta di Jannik è lunga, no! Il falco dice che ha pizzicato la riga, e non c’è disturbo per l’ex n.1. Altro break, vola 5-2 e servizio Jannik, ad un passo dal secondo set. Quasi fermo con le gambe Novak sul diritto dal centro del campo che gli costa il set point da difendere. Sinner perfetto, rimonta nel game da 0-30 e si aggiudica il secondo set per 6-2. Due set a zero avanti.

Terzo set, Djokovic dopo una sosta negli spogliatoi scatta alla battuta e vince il primo game alla battuta. Sinner commette doppio fallo sul 30 pari, c’è la palla break immediata per il serbo. Servizio esterno e contro piede, schema perfetto di Jannik. Si salva l’azzurro, ma va in crisi anche nel quarto game, 0-40 con Djokovic tornato più aggressivo in risposta. Con una zampata col diritto, Novak strappa il break a Jannik, 3-1 e servizio. Sul 30 pari arriva uno degli scambi più belli del match, Sinner comanda e prova la smorzata, tutto giusto eccetto il tocco finale, la palla non passa la rete. 4-1 Djokovic, è salito il serbo. Arrivano alcuni scambi elettrizzanti, il livello di gioco è molto alto soprattutto per la crescita nell’intensità del serbo, ora più reattivo e presente, oltre che più efficace con il servizio. Sinner serve sul 5-2, ma è Djokovic a fare la voce grossa. Si procura un doppio set point con un diritto vincente. Se li gioca bene Jannik, li annulla con qualità. 4 punti di fila, si porta 3-5. Serve per il set Novak. La prima palla funziona, la palla corta anche. 40-0 e tre set point. Salva il primo Jannik con un recupero mostruoso, rincorrendo una palla corta. Niente può però sull’ottima prima sul 40-15. 6-3 Djokovic, si va al quarto set.

Quarto set, serve Sinner e inizia molto male, con due doppi falli si ritrova 15-30. Un’altra bella risposta porta Novak a 30-40, palla break immediata. La cancella con una bordata di diritto cross pazzesca. Una stecca col diritto costa a Jan la seconda palla break. Sinner è il primo a sbagliare nel lungo scambio, ecco il Break per Djokovic, 1-0 e servizio. Il serbo consolida a 15 il vantaggio, 2-0 avanti. Sinner adesso subisce, sbaglia di più e concede la palla per il doppio break sul 30-40. Si salva col servizio, l’azzurro, ma Djokovic adesso è un muro, non sbaglia più niente e regge lo scambio. Comanda lo scambio Novak, strappa il punto del 3-0. L’inerzia del set, e del match, è cambiata. Il set scorre via velocissimo sui binari del serbo. Sul 5-2 Djokovic difende una palla break sul 30-40. Comanda Novak, Jannik generosamente si butta avanti per riprendere una palla corta e la caviglia sinistra scivola e si gira sull’erba. Il match riprende, Djokovic chiude 6-2 dopo aver annullato una seconda palla break.

Quinto set, inizia Sinner al servizio. A 30 muove lo score nel set decisivo. Nel terzo game sul 15-30 si prepara benissimo l’attacco ma il passante basso e complicato di Djokovic non è ben gestito di volo. 15-40, doppia palla break per Novak. Esce di pochissimo il passante del serbo sulla prima; sbaglia la smorzata sulla seconda Jannik, ecco il break e 2-1 avanti per il serbo. Consolida il vantaggio Novak, 3-1. Djokovic ha preso possesso degli scambi, non sbaglia niente e avanza sicuro, ormai è Jannik a rincorrere. Sul 4-2, Sinner va sotto 0-30, non ha più la intensità micidiale dei primi due set. Si porta 30 pari con grinta l’azzurro, ma qua Novak trova un passante di rovescio incrociato spaziale, è la palla per il doppio break. Sbaglia lo schiaffo al volo Jannik, è doppio break per il serbo. Chiude 6-2 Novak, è l’ennesima semifinale. Sinner esce sconfitto, ma sempre più forte e pronto per tentare alla prossima occasione l’impresa.

N. Djokovic vs J. Sinner



Slam Wimbledon N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 5 2 6 6 6 J. Sinner [10] J. Sinner [10] 7 6 3 2 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 4-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Sinner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

8 ACES 85 DOUBLE FAULTS 785/128 (66%) FIRST SERVE % IN 72/134 (54%)70/85 (82%) WIN % ON 1ST SERVE 50/72 (69%)18/43 (42%) WIN % ON 2ND SERVE 31/62 (50%)28/39 (72%) NET POINTS WON 22/35 (63%)6/15 (40%) BREAK POINTS WON 4/9 (44%)53/134 (40%) RECEIVING POINTS WON 40/128 (31%)41 WINNERS 4333 UNFORCED ERRORS 41141 TOTAL POINTS WON 1213967.0 m DISTANCE COVERED 4165.5 m15.1 m DISTANCE COVERED/PT. 15.9 m