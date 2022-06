Elias Ymer entra nel tabellone principale di Wimbledon al posto di Matteo Berrettini, positivo al Covid-19

E’ il ventiseienne svedese Elias Ymer, attuale n.137 del ranking ATP in singolare, a subentrare a Matteo Berrettini in qualità di lucky loser nel tabellone principale del torneo di Wimbledon dopo la positività al Covid-19 del giocatore romano. Il tennista di Stoccolma, eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dall’australiano Jason Kubler dopo aver estromesso al secondo ostacolo il “nostro” Riccardo Bonadio, tornerà a giocare nel main draw del Major londinese a sette anni dall’ultima volta: in quella circostanza, nel 2015, superò le qualificazioni prima di arrendersi al primo turno al croato Ivo Karlovic.

Ymer affronterà il coetaneo cileno Cristian Garin, che in seguito al forfait di Berrettini diventa il principale candidato per il raggiungimento del terzo turno in uno spot completato dal qualificato Marc-Andrea Huesler (n.105 ATP) e dall’altro lucky loser Hugo Grenier (n.141 ATP). Al terzo ostacolo, per Garin potrebbe esserci l’incrocio con il n.29 del seeding Jenson Brooksby.