Giochi del Mediterraneo: per Arnaldi esordio con Gomes o Moundir, possibile sfida col sammarinese De Rossi per Passaro

Tutto pronto ad Orano, in Algeria, per l’inizio dei tornei di tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022: l’evento maschile, che si disputerà a partire da lunedì 27 giugno sui campi in terra battuta outdoor del Club de Tennis Habib Khelil, vedrà ai nastri di partenza due giocatori italiani, Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, rispettivamente prima e seconda testa di serie.

Arnaldi, attuale n.226 del ranking ATP, farà il suo esordio contro il vincente della sfida tra il portoghese Gomes, senza classifica mondiale, e il marocchino Moundir, n.884 delle classifiche. Passaro, reduce dalla finale persa al Challenger di Milano contro Coria, debutterà invece contro chi la spunterà tra l’egiziano Elsayed, senza ranking, e il sammarinese Marco De Rossi, n.1178 ATP.

LO SPOT DI MATTEO ARNALDI

Matteo ARNALDI – BYE

Miguel GOMES – Adam MOUNDIR

Karim-Mohamed MAAMOUN – Toufik SAHTALI

Sebastian DOMINKO – Yanki EREL

LO SPOT DI FRANCESCO PASSARO

Petros CHRYSOCHOS – Fabio COSTA COELHO

Koray KIRCI – Youcef RIHANE

Amr ELSAYED – Marco DE ROSSI

BYE – Francesco PASSARO