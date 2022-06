Wimbledon: Madison Keys dà forfait. Cambia una testa di serie (con il tabellone aggiornato)

Madison Keys ha annunciato attraverso i suoi social network che non potrà giocare Wimbledon 2022 a causa di un infortunio all’addome. L’americana, numero 24 del mondo, lascia il posto di testa di serie a Zhang Shuai. Keys ha commentato su Instagram: “Non era quello che mi aspettavo pochi giorni prima di Wimbledon, ma purtroppo devo ritirarmi a causa di un infortunio all’addome. Sono delusa, ma la salute viene prima di tutto. Il mio corpo deve recuperare al 100%. Ci vediamo l’anno prossimo”.

Zhang Shuai diventerà la testa di serie n. 33 e CoCo Vandeweghe sarà la lucky loser.

Tabellone aggiornato

(1) I. Swiatek vs J. Fett

S. Kartal vs D. Kovinic

C. Liu vs N. Parrizas Diaz

A. Cornet vs (27) Y. Putintseva

(18) J. Teichmann vs A. Tomljanovic

C. Harrison vs A. Rus

V. Golubic vs A. Petkovic

M. Zanevska vs (13) B. Krejcikova

(9) G. Muguruza vs G. Minnen

Q. Zheng vs S. Stephens

E. Bektas vs B. Andreescu

C. Vandeweghe vs (17) E. Rybakina

(30) S. Rogers vs P. Martic

K. Kucova vs L. Pigossi

R. Masarova vs H. Dart

D. Vekic vs (8) J. Pegula

(4) P. Badosa vs L. Chirico

I. Bara vs C. Paquet

A. Bogdan vs D. Yastremska

J. Paolini vs (25) P. Kvitova

(21) C. Giorgi vs M. Frech

R. Peterson vs A. Schmiedlova

K. Flipkens vs J. Fourlis

K. Muchova vs (16) S. Halep

(11) C. Gauff vs E. Ruse

M. Buzarnescu vs N. Schunk

M. Brengle vs L. Davis

X. Wang vs (20) A. Anisimova

(32) S. Sorribes Tormo vs C. McHale

S. Williams vs H. Tan

C. Burel vs K. Boulter

T. Martincova vs (6) Ka. Pliskova

(7) D. Collins vs M. Bouzkova

L. Bronzetti vs A. Li

K. Siniakova vs M. Chwalinska

Y. In-Albon vs (28) A. Riske

(33) S. Zhang vs M. Doi

M. Kostyuk vs K. Swan

C. Garcia vs Y. Miyazaki

A. Van Uytvanck vs (10) E. Raducanu

(15) A. Kerber vs K. Mladenovic

M. Linette vs F. Contreras Gomez

T. Zidansek vs P. Udvardy

C. Osorio vs (24) E. Mertens

(31) K. Kanepi vs D. Parry

C. Tauson vs M. Hontama

R. Marino vs K. Kawa

M. Bjorklund vs (3) O. Jabeur

(5) M. Sakkari vs Z. Hives

D. Saville vs V. Tomova

A. Sharma vs T. Maria

A. Krunic vs (26) S. Cirstea

(22) M. Trevisan vs E. Cocciaretto

E. Gorgodze vs I. Begu

Y. Wickmayer vs L. Zhu

O. Dodin vs (12) J. Ostapenko

(14) B. Bencic vs Q. Wang

T. Korpatsch vs H. Watson

M. Inglis vs D. Galfi

K. Juvan vs (23) B. Haddad Maia

(29) A. Kalinina vs A. Bondar

J. Burrage vs L. Tsurenko

J. Niemeier vs X. Wang

B. Pera vs (2) A. Kontaveit