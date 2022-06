ATP: dall’11 luglio a fine anno sarà testato l’off-court coaching

L’ATP ha annunciato che dal prossimo 11 luglio (dopo Wimbledon) nei tornei ATP verrà testato il coaching off-court, ossia non dalla panchina in campo ma dalla tribuna. La prova durerà sino a fine stagione 2022, e consentirà al coach seduto in dei posti assegnati di dare suggerimenti al proprio giocatore durante le partite di qualificazione e tabellone principale.

Questo test andrà in scena anche a US Open e ATP Finals.

L’Off-court coaching sarà consentito alle seguenti condizioni:

– Gli allenatori devono sedere nei posti designati per gli allenatori dal torneo

– Il coaching (verbale e non verbale) è consentito solo se non interrompe il gioco o crea intralcio all’avversario

– Il coaching verbale è consentito solo quando il giocatore si trova alla stessa estremità del campo

– Il coaching non verbale (segnali con la mano) è consentito in qualsiasi momento

– Il coaching verbale può consistere in poche parole e/o brevi frasi (non sono consentite conversazioni)

– Gli allenatori non possono parlare con il proprio giocatore quando il giocatore lascia il campo per qualsiasi motivo

– Le sanzioni e le multe continueranno ad applicarsi per l’abuso o l’uso improprio delle condizioni di coaching di cui sopra

Queste le norme sancite dell’ATP. Resta quantomeno dubbiosa l’applicazione del secondo punto: sarà quindi il giudice di sedia ad avere discrezionalità sull’eventuale intralcio all’avversario. Tornano subito in mente le polemiche hanno visto protagonista il padre di Tsitsipas, che secondo molti giocatori è stato assai invadente in molti match del figlio.