Philipp Kohlschreiber annuncia il ritiro dopo Wimbledon 2022

Il tedesco Philipp Kohlschreiber sta disputando le qualificazioni per entrare nel main draw dei prossimi Championships di Wimbledon. Ha annunciato dopo il suo incontro di primo turno che quello londinese sarà il suo torneo in carriera.

“Ho avuto una lunga e meravigliosa carriera”, afferma il 38enne tedesco. “Non ho ancora un piano per il mio futuro. Non ero interessato ad annunciare che avrei smesso quest’anno, un tour addio ecc, in pochi sapevano della mia decisione. Ho provato a godere di ogni, è stato un viaggio molto lungo con bellissimi ricordi anche in questo torneo, chissà, magari la ultima corsa della mia carriera sarà bella lunga…”

Nel primo match di qualificazioni, ha battuto 62 62 Barrere.