Gli straordinari numeri e record di Berrettini su erba

La vittoria al Queen’s di Matteo Berrettini fa sognare gli appassionati italiani, con Wimbledon alle porte. E lo stesso Matteo non si nasconde, consapevole del suo grande valore su erba punta a vincere i Championship, pur affermando che non sarà affatto facile.

La conferma del titolo al Queen’s e la vittoria a Stoccarda, al rientro dopo 84 giorni di stop e una operazione alla mano, hanno incrementato il record del romano sui prati. Riportiamo alcune statistiche molto significative che sottolineano quanto l’azzurro sia forte negli eventi su erba. Numeri storici per il nostro movimento.

La vittoria al Queen’s è stato il successo n.7 in carriera per Berrettini. Ha vinto 20 degli ultimi 21 match giocati su erba, sconfitto solo nella finale 2021 di Wimbledon da Djokovic. È imbattuto nel torneo del Queen’s: 10 vittorie su 10 partite disputate. Complessivamente sulla superficie dove il tennis è nato ha vinto 33 delle 39 partite a cui ha preso parte in singolare. Questi i primi dieci tennisti all’Era Open per percentuale di vittorie su erba rispetto ai match disputati (statistica di Giorgio Spalluto):

1. Roger Federer 86.9%

2. John McEnroe 85.8%

3. Novak Djokovic 85%

4. Rod Laver 84.8%

5. Matteo Berrettini 84.6%

6 Pete Sampras 83.5%

7. Jimmy Connors 83.0%

8. Andy Murray 82.6%

9. Boris Becker 82.2%

Con 4 titoli vinti su erba, tra i tennisti in attività raggiunge Nadal, Lopez e Isner, dietro solo a Federer (19 titoli), Murray (8) e Djokovic (7).

Finora Matteo ha disputato su erba 39 partite, vincendone 33. Nella storia del tennis Open, meglio di lui nella prime 39 partite giocate ha fatto solo John McEnroe, con 34 vittorie e 5 sconfitte. È alla pari con Boris Becker (33-6) e meglio di Federer, Djokovic, Sampras.

Numeri da capogiro. E pensare che Matteo Berrettini, solo qualche anno, era convinto che il suo tennis non fosse adatto all’erba…