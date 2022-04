Al Circolo del Tennis Firenze per il 45° Itf Under 18 Città di Firenze sventola la bandiera italiana

Sventolano i colori italiani alla 45ª edizione del Torneo Internazionale Under 18 “Città di Firenze”. I giovani giocatori azzurri sono i protagonisti della kermesse fiorentina che apriva la stagione del tennis under 18 Tutti e quattro gli azzurri impegnati nelle semifinali sono riusciti a conquistare le finali di questa edizione del Città di Firenze, dopo due anni di stop a causa della pandemia, davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Bel sole sul campo centrale delle Cascine disturbato un po’ dal vento ma una solida Georgia Pedone, numero 3 del seeding, non ha problemi a qualificarsi per prima al match conclusivo di questa kermesse. La siciliana molto concreta e con un ritmo davvero impressionante sconfigge la polacca Olivia Bergler, proveniente dalle qualificazioni, per 61 62. La giocatrice azzurra è sempre stata sopra e dentro il campo non lasciando mai la possibilità all’avversaria di avere chance. Nell’altra semifinale Federica Urgesi lotta e tiene testa alla numero uno Evialina Laskevich, che giocava senza bandiera, ma perde il primo set al tie break 7-6. L’azzurra non demorde e con il suo ritmo e un rovescio davvero preciso mette in difficoltà la favorita della manifestazione e dopo il break mantiene il servizio e conquista il secondo set 6-3. Dopo una breve sosta è ancora l’azzurra a variare il ritmo per non dare l’opportunità all’avversaria di spingere con il dritto. Alla lunga la Laskevich commette qualche errore e l’italiana riesce a portarsi in vantaggio e a chiudere la sfida 6-3 e a guadagnarsi il derby per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dove hanno vinto giocatrici del calibro della Amelie Mauresmo, Martina Hingis, Jennifer Capriati e Simona Halep.

Nel maschile Lorenzo Ferri affrontava il serbo Branko Djuric (3) che dopo l’under 15 Cinà aveva sconfitto il maratoneta, un po’ stanco, Niccolò Ciavarella ma si è scontrato contro la fisicità del piemontese che in un match davvero bello è riuscito a portare a casa la vittoria per 64 75. Federico Bondioli invece aveva di fronte un altro mancino come lo svizzero Manfredi Graziani e con lo stesso punteggio 64 75 conquista la finale e anche in questo caso un derby tutto italiano.

Una Pasquetta davvero di tennis azzurro con la finale femminile in programma alle 14,30 sul campo centrale del Circolo tennis Firenze e a seguire quella maschile

In tarda serata si sono conclusi anche i tornei di doppio e le finali vedevano le sfide tra la coppia numero uno Evialina Laskevic ed Ella McDonald contro il duo polacco estone Bergler Varul nel femminile. Mentre nel maschile Djuric-Schwaerzler affrontava il duo italiano portoghese Ferri-Pereira