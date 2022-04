Challenger Split: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e Nardi e Arnaldi nelle quali

Challenger Split – 80 – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Kolar, Zdenek vs Ajdukovic, Duje

Qualifier vs Qualifier

(WC) Prizmic, Dino vs Arnaboldi, Andrea

Gojo, Borna vs (5) Fabbiano, Thomas

(3) O’Connell, Christopher vs Barrere, Gregoire

Klein, Lukas vs Kuznetsov, Andrey

(WC) Mikrut, Luka vs Rola, Blaz

(WC) Poljicak, Mili vs (8) Zuk, Kacper

(6) Couacaud, Enzo vs Sels, Jelle

Qualifier vs Qualifier

Fatic, Nerman vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs (4) Celikbilek, Altug

(7/SE) Trungelliti, Marco vs Piros, Zsombor

Basic, Mirza vs Blancaneaux, Geoffrey

Qualifier vs (SE) Zekic, Miljan

Hoang, Antoine vs (2) Milojevic, Nikola

Challenger Split – 80 – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Nardi, Luca vs (WC) Vukadin, Noa

(WC) Kekez, Duje vs (9) Martineau, Matteo

(2) Shevchenko, Alexander vs Sultanov, Khumoyun

Van Assche, Luca vs (7) Jacquet, Kyrian

(3) Michalski, Daniel vs (WC) Barun, Bozo

Kadhe, Arjun vs (8) Arnaldi, Matteo

(4) Nikles, Johan vs Lazarov, Alexandar

Bobrov, Bogdan vs (12) Setkic, Aldin

(5) Roca Batalla, Oriol vs Virtanen, Otto

(WC) Biljesko, Domagoj vs (11) Valkusz, Mate

(6) Geerts, Michael vs Kravchenko, Georgii

Heyman, Christopher vs (10) Squire, Henri

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Daniel Michalski vs [WC] Bozo Barun

2. [WC] Domagoj Biljesko vs [11] Mate Valkusz

3. [WC] Duje Kekez vs [9] Matteo Martineau

4. [1] Luca Nardi vs [WC] Noa Vukadin (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Johan Nikles vs Alexandar Lazarov

2. Bogdan Bobrov vs [12] Aldin Setkic

3. [2] Alexander Shevchenko vs Khumoyun Sultanov

4. [6] Michael Geerts vs Georgii Kravchenko

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Oriol Roca Batalla vs Otto Virtanen

2. Arjun Kadhe vs [8] Matteo Arnaldi

3. Luca Van Assche vs [7] Kyrian Jacquet

4. Christopher Heyman vs [10] Henri Squire