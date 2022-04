E’ nato il secondo figlio di Andreas Seppi. Benvenuto Hugo!

Secondo figlio per Andreas Seppi e Michela Bernardi che ha dato alla luce quest’oggi Hugo.

Giovedì 20 febbraio 2019, il giorno prima del 36esimo compleanno del tennista di Caldaro, era venuta alla luce la piccola Liv, venuta al mondo a Boulder, in Colorado come per oggi con Hugo.

Auguri da tutta Live Tennis ai genitori del piccolo Hugo.