Challenger Barletta, Madrid, San Luis Potosi e Sarasota: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Barletta (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [5] Matteo Arnaldivs [Alt] Fabien Reboul

2. [1] Luciano Darderi vs [Alt] Stefano Napolitano



3. Gregoire Barrere vs Nerman Fatic (non prima ore: 13:30)



4. [Alt] Alexander Shevchenko vs Dalibor Svrcina



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Joao Domingues vs [12] Titouan Droguet



2. [4] Francesco Forti vs [7] Evgenii Tiurnev



3. [4] Jurij Rodionov vs Riccardo Bonadio (non prima ore: 13:30)



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Miljan Zekic vs [11] Alexandar Lazarov



2. [3] Alexey Vatutin vs [9] Lucas Gerch



1. [4] Nicolas Alvarez Varonavs Oleksii Krutykh

2. [3] Eduard Esteve Lobato vs [8] Oriol Roca Batalla



3. [4] Fernando Verdasco vs Dimitar Kuzmanov (non prima ore: 14:30)



4. [WC] Miguel Damas vs Zsombor Piros (non prima ore: 17:00)



Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/WC] Javier Barranco Cosano vs [10] Yshai Oliel



2. [5] Pedro Sousa vs [12] Fabian Marozsan



3. [5] Mats Moraing vs [Alt] Mathias Bourgue (non prima ore: 14:00)



4. Gian Marco Moroni vs Pavel Kotov



Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Raul Brancaccio vs [11] Ulises Blanch



2. [6] Johan Nikles vs Rudolf Molleker



3. Altug Celikbilek vs [8] Nikola Milojevic (non prima ore: 14:00)



CHALLENGER Sarasota (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. [4] Christian Harrisonvs [7] Mikael Torpegaard

2. [WC] Martin Damm vs [Alt] Andre Goransson OR [10] Aleksandar Kovacevic



3. [WC] Govind Nanda vs [8] Tomas Barrios Vera (non prima ore: 21:00)



4. [4] Steve Johnson vs Andrea Collarini (non prima ore: 23:30)



5. [Alt] Tung-Lin Wu vs [2] Jordan Thompson



Remington Reynolds Court – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Rinky Hijikata vs [9] Alex Rybakov



2. [6] Alexis Galarneau vs [WC] Victor Lilov



3. [Alt] Yosuke Watanuki vs Jason Jung (non prima ore: 21:00)



Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Moez Echargui vs [12] Adrian Andreev



2. [1/Alt] Max Purcell OR Sho Shimabukuro vs Jonathan Mridha OR [8] Gijs Brouwer



1. [5] Gabriel DecampsOR Elmar Ejupovicvs [12] Hady Habib

2. [4] Roberto Quiroz OR [WC] Luis Patino vs Mateus Alves OR [10] Aziz Dougaz



3. [1] Andrej Martin vs Julian Lenz (non prima ore: 00:30)



4. [WC] Alex Hernandez vs [3] Ernesto Escobedo (non prima ore: 03:15)



Cancha 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 13:00)

1. Antoine Bellier vs [8] Akira Santillan



2. [6] JC Aragone OR Nick Chappell vs [11] Gilbert Klier Junior



3. Nicola Kuhn vs Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 00:30)



4. Goncalo Oliveira vs [WC] Shintaro Mochizuki (non prima ore: 03:15)



1. Matias Zukasvs [9] Mohamed Safwat

2. [1] Adrian Menendez-Maceiras OR [Alt] Keegan Smith vs [Alt] Juncheng Shang OR [7] Mukund Sasikumar



3. [Alt] Pedja Krstin vs [7] Federico Gaio (non prima ore: 00:30)



4. [8] Renzo Olivo vs Arthur Cazaux (non prima ore: 03:15)



