Prequalificazioni IBI 2022: sono già quindici i tennisti che hanno staccato il pass per Roma

Come da tradizione, anche quest’anno saranno disputate le Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia: in palio diversi inviti (per main draw e qualificazioni) per il torneo combined che si disputerà sui campi in terra battuta del Foro Italico nel mese di maggio.

Sono già quindici i tennisti che, attraverso i tornei Open organizzati nei vari circoli d’Italia, hanno staccato il pass per le prequalificazioni di Roma. A livello maschile parteciperanno Pietro Rondoni, Stefano Baldoni, Gianluca Di Nicola, Luca Potenza, Alessandro Pecci, Marco Speronello, Filippo Speziali e Omar Giacalone mentre tra le ragazze prenderanno parte alle prequali Camilla Rosatello, Enola Chiesa, Angelica Moratelli, Lisa Piccinetti, Anastasia Grymalska, Costanza Traversi e Arianna Zucchini. Nelle prossime settimane, a questo elenco si aggiungeranno anche vincitori e finalisti di altre tappe Open in corso di svolgimento in diverse regioni italiane, oltre ai primi quattro della classifica a punti sia maschile che femminile che tiene conto dei piazzamenti ottenuti nei tornei di accesso alle prequalificazioni.

PIEMONTE

Pietro Rondoni 2.1

Stefano Baldoni 2.2

UMBRIA

Gianluca Di Nicola 2.2

SARDEGNA

Luca Potenza 2.1

PUGLIA/BASILICATA

Alessandro Pecci 2.3

VENETO

Marco Speronello 2.1

Filippo Speziali 2.2

CALABRIA

Omar Giacalone 2.2

PIEMONTE

Camilla Rosatello 2.2

Enola Chiesa 2.2

MARCHE

Angelica Moratelli 2.3

UMBRIA

Lisa Piccinetti 2.7

SARDEGNA

Anastasia Grymalska 2.1

PUGLIA/BASILICATA

Costanza Traversi 2.2

CALABRIA

Arianna Zucchini 2.2