Nick Kyrgios: “giocherò al Roland Garros nel 2023 perché la mia ragazza vuole visitare Parigi”

Nick Kyrgios, che negli ultimi tornei – Indian Wells e Miami – ha giocato ad un grande livello ed è riuscito a ritornare in top 100, giocherà solo un torneo su terra battuta nel 2022, quello di Houston, che si gioca questa settimana. Poi tornerà in Australia per una pausa di allenamento che durerà fino alla stagione su erba. Il 26enne australiano prevede, tuttavia, di tornare al Roland Garros nel 2023 per motivi che non hanno nulla a che fare con il tennis.

“Houston sarà il mio primo e ultimo torneo su terra battuta nel 2022, ma giocherò il Roland Garros nel 2023 perché la mia ragazza vuole visitare Parigi. Quest’anno abbiamo pianificato di tornare a casa perché poi il mio prossimo viaggio durerà tre mesi. Per noi australiani, è fondamentale passare un po’ di tempo a casa e pianificare il calendario nel modo migliore”.