Nino Serdarusic ed il problema prize money nel circuito minore: “Con solo due biglietti aerei sono già in negativo anche in semifinale”

Nino Serdarusic è in semifinale nel torneo di Oeiras, dove affronterà Nuno Borges nella lotta per un posto in finale. Il giocatore croato ha avuto la meglio su Noah Rubin e, alla fine, ha parlato apertamente di quanto sia difficile dal punto di vista economico giocare a tennis nel circuito Challenger.

“Il premio in denaro è terribile. Con solo due biglietti aerei sono già in negativo anche in semifinale. Qualcuno deve fare qualcosa. Se fossi il numero 200 in un altro sport sarei in un campionato superiore”, ha sottolineato il numero 207 del ranking ATP.

Tuttavia, Serdarusic vuole continuare a lottare. “Vengo da un piccolo paese, abbiamo sempre avuto poco aiuto. Non posso confrontarmi con altri giocatori di altri paesi come Italia, Francia, Germania. Noi dei Balcani lottiamo ancora di più, abbiamo più motivi per giocare. Questo è ciò di cui vivo, è il mio lavoro”.